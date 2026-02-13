‘Casperlar’ suç örgütünün yöneticilerinden Mehmet Kurtoğlu, Romanya’da yakalanıp Türkiye’ye iade edildi. Tutuklanan Kurtoğlu’nun diplomatik plakalı araçla yurt dışına kaçtığını anlatması üzerine operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, kaçışına yardım ettiği belirlenen 6 kişiyi de tutukladı.

İstanbul’da iş yerlerini kurşunlayan ve esnafı haraca bağlayan ‘Casperlar’ suç örgütünün yöneticilerinden ‘Emmi’ kod adlı Mehmet Kurtoğlu, Romanya’da yakalanıp Türkiye’ye iade edildi. Tutuklanan Kurtoğlu, yurt dışına nasıl kaçtığını polise anlattı.

DİPLOMATİK CİPİN BAGAJINDA KAÇMIŞ

Çete lideri “Korsan taksi ile Edirne’ye götürüldüm. Bir gece apart otelde konakladım. Ertesi gün Vietnam İstanbul Başkonsolosluğu’na ait diplomatik bir cipin bagajına bindirilerek Bulgaristan’a oradan da Romanya’ya geçtim” dedi.

YARDIM EDENLER DE YAKALANDI

Bu ifadeler sonrası operasyon için düğmeye basan güvenlik güçleri, Mehmet Kurtoğlu’na yardım eden 6 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

