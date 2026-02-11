Meteoroloji yarın için saat verdi! 4 il dışında tüm yurtta görülecek
Meteoroloji ve Meteoroloji Uzmanı Fevzi Burak Tekin peş peşe uyardı. Meteorolojiden bazı bölgeler için fırtına ve sağanak uyarısı yaparken, Tekin ise 4 il haricinde diğer illerde sağanak ve kar yağışı beklendiğini belirtti. Saat verildi, işte yağış beklenen o iller…
- Yarın Batı Akdeniz, Antalya'nın doğusu, Mersin'in batısı, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
- Kuzey Ege'nin güneyi, Batı Akdeniz (Antalya Körfezi) ve Güney Ege'de yarın fırtına etkili olacak.
- Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde yağmur/sağanak, doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar görülecek.
- Yağışlı hava, hafta boyunca devam edecek ve Perşembe günü Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan dışında tüm yurtta görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni bir uyarı yayınladı. Yapılan son değerlendirmeye göre, yarın Batı Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Yağışların sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusu ile Mersin'in batısında kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
YARIN ÖĞLE SAATLERİNDE BAŞLAYACAK
Yarın öğle saatlerinden itibaren Adana'nın kuzey ve doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleri, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batısında sağanak ve gök gürültülü sağanakların kuvvetli olacağı belirtildi.
AKOM tarih, Meteoroloji liste verdi! 19 ilde sağanak yolda
HAFTA BOYU SÜRECEK
Meteoroloji’nin ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin de bir uyarı yaptı. Yurtta beklenen hava durumuna ilişkin konuşan Tekin, hafta süresince yağışlı havaların devam edeceğini belirtti.
4 İLDE YAĞIŞ YOK
Tekin, Perşembe günü Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan dışında tüm yurtta yağışların görüleceğini söyledi:
Perşembe günü özellikle Kıyı Ege, Akdeniz bölge geneli, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında yağışlar kuvvetli olurken, Kıyı Ege, Antalya'nın doğu kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında yağışların çok kuvvetli, yer yer şiddetli şekilde olmasını bekliyoruz
HEM KAR HEM SAĞANAK UYARISI
Tekin, genellikle yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde yağmur ve sağanak, doğu kesimlerde ise yer yer karla karışık yağmur ve kar görüleceğini açıkladı.
Tekin, şöyle konuştu:
Çarşamba günü özellikle Ağrı, Bitlis, Bingöl, Erzurum, Muş ve Tunceli'de yağışlar kuvvetli kar şeklinde olacak. Hatay, Adana, Osmaniye çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak var. Bunun yanında ise Batman, Siirt, Diyarbakır, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur, yükseklerinde ise kuvvetli kar bekliyoruz.
DENİZLERDE FIRTINA ALARMI
Öte yandan sağanak dışında şiddetli rüzgar uyarısı da yapıldı. Kuzey Ege'nin güneyinde rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceği, öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
ETKİSİ AKŞAM KAYBOLACAK
Batı Akdeniz'de Antalya Körfezi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden fırtına şeklinde eseceği, gece saatlerinde etkisini yitireceği öngörülüyor. Güney Ege'de ise rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan, sabah saatlerinden sonra güneybatıdan fırtına şeklinde eseceği bekleniyor. Fırtınanın cuma günü öğle saatlerinden sonra kuzeyinde, akşam saatlerinde ise güneyinde etkisini kaybetmesinin bekleniyor.