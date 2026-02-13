Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde ilk defa 14.000 seviyesini geçti ve 14.180 ile rekor kapanışa imza attı. Aracı kurumların 2026 strateji raporlarında yıl sonu endeks hedefi için 17 bine varan tahminler öne çıkmıştı. Yılın henüz ikinci ayında endeksin 14 bini aşması, söz konusu hedefleri yeniden gündeme getirdi. İşte 14 aracı kurumun 2026 yıl sonu endeks tahminleri…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi rekor serilerine devam ederken, dünkü işlemlerde tarihî bir eşik daha aşıldı. Endeks ilk defa 14.000 seviyesini geçti ve günlük bazda %2,85 primle 14.180 puandan kapanış yaptı. Böylece borsada tüm zamanların kapanış rekoru da kırıldı. Öte yandan BİST 100 gün içerisinde, en yüksek 14.196,85 ile yeni zirve seviyesini de gördü.

BANKA VE HOLDİNGLER

Dünkü işlemlerde özellikle banka hisselerinde dikkat çeken yükselişler yaşandı. Vakıfbank hissesi %9,95 primle günün en çok yükselen hissesi olurken, onu Akbank %8,58, Yapı Kredi %7,14, İş Bankası %5,95 ve Garanti Bankası %5,70 ile takip etti. Holding hisseleri de hareketlendi. Koç Holding’de %6,56 ve Sabancı Holding’de %5,87 oranındaki yükselişler öne çıktı.

BORSA NEDEN YÜKSELİYOR?

Piyasalarda 2026 yılının başından itibaren “enflasyon ve faizlerde düşüş” beklentisi ile pozitif hava hâkim olurken; dün TCMB tarafından açıklanan 1. Enflasyon Raporu da olumlu yansıdı.

Merkez Bankası, enflasyonda yıl sonu tahmin aralığını rasyonel bir yaklaşımla yüzde 15-yüzde 21 bandına yükseltti. Buna karşılık politika faizi oranlarının da enflasyona göre ayarlanacağı mesajını verdi.

Piyasalarda gelecek dönemde de faiz indirimi beklentileri devam ederken, hisse senetlerinde de banka ve holdingler öncülüğünde yukarı yönlü hareketlilik hızlandı.

BİST 100 ENDEKSİ NEREYE?

Bu arada BİST 100 endeksi döviz bazında son kapanışını 324,90 dolardan yaparak, Temmuz 2024’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Analistler, 2024 yılının mayıs ayında test edilen 344,70 dolar seviyesinin önemli bir direnç olduğunu ifade ederek; TL bazında yaklaşık 15.000’e işaret eden bu noktanın, orta vadede dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Muhtemel kâr satışları halinde ise ilk olarak 13.400 seviyesinin önemli destek olarak öne çıkabileceği aktarılıyor.

HEDEF FİYATLAR

Bu arada aracı kurumların 2026 strateji raporlarında da yıl sonu endeks hedefi için 17 bine varan tahminler öne çıkmıştı. Yılın henüz ikinci ayında endeksin 14 bini aşması, söz konusu hedefleri yeniden gündeme getirdi.

İşte aracı kurumların 2026 yıl sonu endeks tahminleri:

-Tacirler Yatırım: 15.200

-Kuveyt Türk Yatırım: 15.250

-OYAK Yatırım: 15.407

-Deniz Yatırım: 15.600

-İnfo Yatırım: 15.800

-Gedik Yatırım: 16.069

-Garanti BBVA Yatırım: 16.100

-Tera Yatırım: 16.300

-Şeker Yatırım: 16.500

-Alnus Yatırım: 16.500

-Halk Yatırım: 16.550

-Global Yatırım: 16.600

-Ünlü&Co: 16.680

-Yatırım Finansman: 17.000

Önemli Uyarı: Bu içerik, borsada gerçekleşen fiyat hareketleri ve aracı kurumlar tarafından yayımlanan raporlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliğinde kesinlikle değildir.

