Survivor 2026’nın 12 Şubat tarihli bölümünde yaşanan Nagihan - Seren Ay kavgası sosyal medyada gündem oldu. Fiziksel temasın ardından gözler Acun Ilıcalı’nın konseyde vereceği karara çevrildi. Peki Survivor Nagihan elendi mi, diskalifiye mi oldu, ne ceza aldı? İşte son bölümde yaşananlar ve alınan kararın detayları...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026’da tansiyon bir anda yükseldi. Dokunulmazlık oyunu öncesi başlayan tartışma, ada konseyine taşındı ve yarışmanın en çok konuşulan anlarından biri oldu. Seren Ay ve Nagihan arasındaki kavganın detayları ve verilen karar dikkat çekti.

SURVİVOR NAGİHAN ELENDİ Mİ, NE CEZA ALDI?

12 Şubat akşamı yayınlanan bölümde Nagihan Karadere ile Seren Ay Çetin arasında yaşanan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Görüntülerde Nagihan’ın sinirlerine hakim olamayarak fiziksel temasta bulunduğu anlar yer aldı. Olayın ardından ada konseyinde acil toplantı yapıldı.

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, Nagihan’ın Seren Ay’a saldırdığını ve Seren Ay’ın kolunda hasar oluştuğunu, gözetim altında tutulduğunu belirtti. Acun Ilıcalı, Nagihan’ın mavi takıma geçirildiğini ve 5 ödülden yararlanamayacağını açıkladı. Nagihan'ın mavi takıma geçmesiyle takımlardaki dengeleri korumak adına Nefise ve Büşra’nın kırmıza takıma geçtiği açıklandı.

Survivor Nagihan elendi mi, ne ceza aldı? Acun Ilıcalı kararını açıkladı

NAGİHAN - SEREN AY OLAYI NE?

Daha önce oyun alanında tartışan ikili konuyu kapatarak adaya dönmüştü. Son olay, bulaşık yıkama sırasında çıkan tartışmayla ateşlendi. Sözlü atışma kısa sürede büyüdü ve iki yarışmacı arasında fiziksel gerilim yaşandı. Ekrana yansıyan görüntülerde Nagihan’ın Seren Ay’ın üzerine yürüdüğü görüldü.

Survivor Nagihan elendi mi, ne ceza aldı? Acun Ilıcalı kararını açıkladı

Acun Ilıcalı konseyde yaptığı konuşmada, “Nagihan’ı durduramadık” ifadelerini kullanarak yaşananlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Ailelerin kendilerine emanet ettiği yarışmacıları koruma sorumluluğuna vurgu yapan Ilıcalı’nın Nagihan'ın diskalifiye edilmediğini ancak 5 ödülden yararlanamayacağını ve mavi takıma geçirildiğini duyurdu.

Haberle İlgili Daha Fazlası