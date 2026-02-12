Survivor'ın ekrana gelen son bölümünde Nagihan Karadere ve Seren Ay arasındaki gerilim fiziksel temasa giden kavgaya dönüştü. İkilinin arkasındaki kavganın sonuçları merak edilirken Survivor'ın yeni bölüm fragmanı diskalifiye iddialarını beraberinde getirdi. Peki, Serenay’ın kolunu sakatlayan Nagihan diskalifiye mi olacak?

Survivor Ünlüler Gönüllüler'de sezonun en ciddi tartışmalarından biri Nahigan Karadere ve Seren Ay arasında yaşandı. Aynı takımda mücadele eden Nagihan Karadere ile dünya şampiyonu boksör Seren Ay Çetin arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek fiziksel temasın yaşandığı bir kavgaya dönüştü. Yeni bölüm fragmanı ikili arasındaki gerilimin sürdüğünü ortaya koydu.



SERENAY'IN KOLUNDA HASAR OLUŞTU Yarışmada yaşanan olay sonrası Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamada, Nagihan'ın Serenay'a saldırdığı ve Serenay'ın kolunda hasar oluştuğu belirtildi.

ACUN ILICALI'NIN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ Survivor'ın 6. hafta 4.bölüm tanıtımına Acun Ilıcalı'nın; "Düşmesini beklediğimiz tansiyon düşmedi. Ve sonunda da Nagihan Seren Ay'a saldırdı. Seren Ay'ın kolunda maalesef hasar var, kendisin gözetim altında. Uyarmaya çalıştım olmadı. Sakinleştirmeye çalıştım olmadı. Maalesef Nagihan'ı durduramadık.



Ben ailem gibi gördüm hep yarışmacıları. Aileleri ayılıp bayılırken, benim kızıma saldırıldı derken kusura bakmayın sorumlusu benim. " açıklaması damga vurdu.

NAGİHAN DİSKALİFİYE Mİ OLACAK? Survivor'un konsey görüntülerinde kavganın taraflarının bulunmaması dikkat çeken bir diğer detay oldu. Gözetim altında olduğu bilinen Seren Ay'ın yanı sıra Nagihan'a görüntülerde yer verilmemesi "diskalifiye" sorularını beraberinde getirdi.

Sinirlerine hakim olamayan Karadere'nin akıbeti 12 Şubat tarihli bölümde netleşecek.

