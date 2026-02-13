Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde seyir halindeyken alev alan hamsi yüklü tırda maddi hasar oluştu.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde hamsi yüklü bir tır, İslambeyli köyü yakınlarında seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.

Kırklareli'nde hamsi yüklü tır yandı

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında tırda maddi hasar meydana geldi.

