Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte Milli Eğitim Akademisi bünyesinde istihdam edilecek 826 sözleşmeli eğitim personeline ilişkin başvuru süreci resmen başladı. Başvuru tarihleri, şartlar, sözlü sınav takvimi ve illere göre kadro dağılımı adayların gündeminde yer alıyor. Peki, MEB 826 sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Akademisi’nde görev almak isteyen öğretmen ve akademisyenler için 2026 yılı sözleşmeli eğitim personeli alımı 9 Şubat 2026 Pazartesi günü başlamıştı. Elektronik ortamda alınan başvurularla birlikte değerlendirme ve yerleştirme aşamaları da kılavuzla açıklandı. Bu kapsamda başvurular için son gün 13 Şubat 2026 olarak belirlendi.

MEB 826 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular yalnızca elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, mebakbis.meb.gov.tr/basvuru adresine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak işlemlerini tamamlayabilecek.

Başvuru sürecinde adayların statülerine göre farklı formları doldurması gerekiyor. Yükseköğretim Personel Kanunu’na tabi öğretim üyeleri “Öğretim Üyesi Başvuru Formu”nu doldururken, Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenler Ek-1 Eğitim Personeli Değerlendirme Formu üzerinden başvuru yapacak. Adaylar yalnızca bir eğitim ve uygulama merkezini tercih edebilecek.

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ EĞİTİM PERSONELİ ALIMI BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN

Kılavuza göre başvurular 9 Şubat 2026 tarihinde başladı ve 13 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.

Öğretim üyesi kadrolarından başvuran adayların sonuçları 27 Şubat 2026 tarihinde ilan edilecek.

Bakanlık kadrolarından başvuranlar için ise 19 Şubat’ta değerlendirme sonuçları açıklanacak, 3-9 Mart 2026 tarihleri arasında sözlü sınav yapılacak ve nihai yerleştirme sonuçları 25 Mart 2026’da duyurulacak.

Boş kalan kontenjanlar için 28-30 Mart tarihlerinde ek tercih süreci uygulanacak.

MEB 826 SÖZLEŞMELİ EĞİTİM PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

Başvuru yapacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan genel şartları taşıması gerekiyor. Buna ek olarak adayların görev yaptıkları kadro ve akademik unvanlarına göre belirlenen özel şartları sağlamaları zorunlu.

Yükseköğretim Personel Kanunu’na tabi profesör, doçent ve doktor öğretim üyeleri doktora alanlarına göre başvuruda bulunabilecek.

Bakanlık kadrolarında görev yapan doktora mezunu öğretmenler ile uzman öğretmen ve başöğretmen unvanına sahip öğretmenler de başvurabilecek.

Bu adaylar için sözlü sınav zorunlu tutulurken, sözlü sınavdan 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak 4/B statüsünde halen sözleşmeli olarak görev yapan personelin başvuruları kabul edilmeyecek.

İLLERE GÖRE KADRO DAĞILIMI

Aksaray Eğitim ve Uygulama Merkezinde 46,

Erzurum Eğitim ve Uygulama Merkezinde 35,

Gaziantep Eğitim ve Uygulama Merkezinde 88,

Kayseri Eğitim ve Uygulama Merkezinde 96,

Sivas Eğitim ve Uygulama Merkezinde 47,

Ankara Eğitim ve Uygulama Merkezinde 26,

Ankara Yunus Emre Eğitim ve Uygulama Merkezinde 124,

Ankara Başöğretmen Atatürk Eğitim ve Uygulama Merkezinde 63,

Ankara Nurettin Topçu Eğitim ve Uygulama Merkezinde 92,

İstanbul Ataşehir Zübeyde Hanım Eğitim ve Uygulama Merkezinde 90,

İstanbul Sultanahmet Eğitim ve Uygulama Merkezinde 72,

İstanbul Haydarpaşa Eğitim ve Uygulama Merkezinde 47 kontenjan bulunuyor.

MEB 826 SÖZLEŞMELİ EĞİTİM PERSONEL ALIMI KILAVUZU

