Türkiye’de geçen yıl oturum izni bulunan ve "resmi" yollarla kalan yabancıların nüfusu da arttı. Verilere göre 2025’te yabancı nüfus 38 bin 968 kişi yükselerek 1 milyon 519 bin 515 kişiye ulaştı. İstanbul ve Antalya, yabancı nüfusun yaklaşık yarısına ev sahipliği yapıyor. Yabancıların Türkiye’de en çok ve en az yaşadıkları 10 il hangisi? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye'de 2025 yılında yabancı nüfusta da artış gözlemlendi. TÜİK verilerine göre 2024 yılında ülke genelinde 1 milyon 480 bin 547 kişi olan yabancı nüfus, geçen yıl 1 milyon 519 bin 515 kişiye yükseldi. Böylece yabancı nüfusu 38 bin 968 kişi arttı.

Söz konusu yabancı nüfus, oturum izni bulunan ve görevli, çalışan gibi "resmi" yollarla ülkede kalan kişileri kapsarken, sığınmacılar bunun dışında tutuluyor.

Yabancı nüfusun 770 bin 580’i kadınlardan ve 748 bin 935’i erkeklerden oluşuyor.

EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER

İller bazında bakıldığında ise en yüksek yabancı nüfusa sahip ilk 10 il ve bu ilerdeki toplam yabancı nüfus şöyle sıralanıyor:

-İstanbul: 607 bin 276

-Antalya: 132 bin 302

-Ankara: 128 bin 633

-Bursa: 54 bin 705

-Mersin: 43 bin 315

-İzmir: 42 bin 962

-Konya: 28 bin 435

-Muğla: 26 bin 653

-Eskişehir: 24 bin 257

-Sakarya: 24 bin 194

EN DÜŞÜK OLDUĞU İLLER

En düşük yabancı nüfusa sahip ilk 10 il ve bu ilerdeki toplam yabancı nüfus ise şöyle:

-Ardahan: 328

-Hakkâri: 420

-Bitlis: 491

-Siirt: 515

-Artvin: 539

-Muş: 562

-Tunceli: 573

-Bingöl: 641

-Kilis: 810

-Bayburt: 960

YABANCILARIN YARISI 2 ŞEHİRDE

Yabancıların büyükşehirleri tercih ettiği görülüyor. Türkiye’nin nüfusu en kalabalık şehri olan İstanbul, yabancı nüfusunun da yaklaşık %40’ına ev sahipliği yapıyor. Antalya ise %9 pay ile ikinci sırada yer alıyor. Her iki şehir, toplam yabancı nüfusunun yaklaşık yarısını barındırıyor.

İstanbul’un ticaret ve konut yatırımları başta olmak üzere cazibe merkezi olması ve turizmin merkezi Antalya, yabancıları için de bu yönleriyle tercih sebebi oluyor.

Bu arada yabancılara yapılan konut satışlarında 2025 yılında İstanbul 7 bin 989 adet ile ilk sırayı almıştı. İstanbul’u 7 bin 118 adet konutla Antalya ve 1 bin 800 adet konutla Mersin izlemişti.

DOĞUDA SAYILARI AZ

Öte yandan doğu illerinin en düşük yabancı nüfusa ev sahipliği yaptığı görülüyor.

Yabancıların aynı zamanda başkent Ankara’nın yanı sıra İzmir ve Muğla gibi turizm şehirlerinde, Bursa ve Konya gibi sanayi şehirlerinde ve Mersin gibi liman şehirlerinde de yoğunlaştığı görülüyor. Tabiatıyla öne çıkan Sakarya da en fazla yabancıya ev sahipliği yapan iller arasında yer alıyor.

