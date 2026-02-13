500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Balıkesir’de inşa edilecek 7 bin 548 konut için kura heyecanı başladı. Hak sahiplerini belirleyecek çekiliş noter huzurunda yapılırken, vatandaşlar TOKİ Balıkesir kura sonuçları asil ve yedek isim listesini araştırıyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın Türkiye genelinde sürdürdüğü sosyal konut hamlesi kapsamında Balıkesir etabında hak sahipleri bugün belli oluyor. 13 Şubat 2026 Cuma günü gerçekleştirilen kura çekimi, canlı yayınla kamuoyuna açık şekilde yapılıyor.

TOKİ BALIKESİR KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Balıkesir kura çekimi 13 Şubat 2026 Cuma günü saat 11.00’de başladı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle birlikte 7 bin 548 konutun asil ve yedek hak sahipleri belirleniyor. Çekiliş süreci resmi YouTube yayını üzerinden canlı olarak izlenebiliyor.

TOKİ BALIKESİR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

Kura sonuçları açıklandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile sorgulama ekranından hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.

Ayrıca e-Devlet sistemi üzerinden de kura sonuçlarına erişim sağlanması bekleniyor. Resmi duyurular TOKİ’nin internet sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşılacak. Yetkililer, yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini hatırlatıyor.

Hak sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar, konut bedelinin yüzde 10’unu peşinat olarak ödeyecek. Kalan tutar ise 240 aya varan vadelerle taksitlendirilecek ve ödemeler sözleşme tarihini takip eden ay başlayacak.

500 BİN KONUT BALIKESİR'DE NEREYE YAPILACAK?

Balıkesir genelinde toplam 7 bin 548 konut inşa edilecek. En yüksek kontenjan 3 bin 267 konutla Balıkesir Merkez (Altıeylül ve Karesi) ilçelerinde yer alıyor.

Merkez (Altıeylül-Karesi) - 3.267

Ayvalık - 459

Balya - 116

Bandırma - 416

Bigadiç - 400

Dursunbey - 300

Edremit - 100

Erdek - 300

Gönen - 750

Havran - 220

İvrindi - 300

Kepsut - 140

Manyas - 200

Savaştepe - 80

Sındırgı - 250

Susurluk - 250

