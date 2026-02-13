Anadolu Ajansı
Otoyolda temizlik yağan işçileri araba ezdi! Ölü ve yaralılar var
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu gişeleri yakınında temizlik çalışması yapan Karayolları işçilerini araba ezdi. Kazada Hüseyin Melih Gökçe hayatını kaybederken, 3 işçi de yaralandı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, otoyolda temizlik yaparken otomobil çarpan 4 işçiden biri öldü, 3'ü yaralandı.
TEMİZLİK YAPAN İŞÇİLERE ÇARPTI
H.B. idaresindeki 34 JK 7260 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Düziçi gişeleri yakınlarında yolda temizlik çalışması yapan Karayolları Genel Müdürlüğü işçilerine çarptı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALI
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde işçilerden Hüseyin Melih Gökçe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 3 işçi ise ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü H.B, gözaltına alındı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR