İzmir’in Gaziemir ilçesinde seyir halindeyken kan şekeri düşen bir esnaf, aracının kontrolünü kaybederek kaldırıma çıktı. Sarnıç Mahallesi’nde dükkanların önünden süratle geçen otomobil, bir pastanenin dondurma dolabını parçalayıp park halindeki araçlara çarparak durabildi. Şans eseri yaralananın olmadığı ancak büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği kaza anı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

