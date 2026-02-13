Kaydet

Sivas’ın Gemerek ilçesinde son yılların en sert kış mevsimi yaşanırken, aç kaldığı tahmin edilen yabani bir kurt Sızır Beldesi’ne indi. Sabahın erken saatlerinde mahalle aralarında dolaşan kurdun, bölgedeki köpeklerin tepkisine rağmen sergilediği sakin ve rahat tavırlar dikkat çekti. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde kurdun bir süre yiyecek aradıktan sonra gözden kaybolduğu görülürken, bölge sakinleri yaban hayatına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

