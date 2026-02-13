Kripto varlıklarda yaklaşık 4,5 aydır düşüş trendi devam ederken, ekim ayında 126 bin 200 dolarla zirve yapan Bitcoin’deki düşüşün boyutu bugün itibarıyla %-48’e yaklaştı. Aynı dönemde Ethereum’daki kayıplar da %-60’a dayandı. Kriptolardaki istikrarsız görünümün ardından Standart Chartered Bank, fiyatların daha da düşebileceğini ileri sürdü ve her iki kripto varlık için de 2026 yıl sonu hedef fiyatını aşağı çekti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Kripto varlıklarda yaşanan “kış mevsimi” piyasalarda gelecek dönem beklentilerini de aşağı çekmeye başladı. Yaklaşık 4,5 aydır düşüş trendi devam ederken, ABD’li ETF’ler kanalıyla da yatırım yapılabilen piyasanın en büyük iki kripto varlığındaki kayıplar, dikkat çeken boyutlara ulaştı.

Ekim ayında 126 bin 200 dolarla zirve yapan Bitcoin’deki düşüşün boyutu bugün itibarıyla %-48’e yaklaşırken, aynı dönemde Ethereum’daki kayıplar da %-60’a dayandı.

13 Şubat 2026 işlemlerinde Bitcoin 66 bin 500 dolara yakın işlem görürken, fiyatlar dün 65 bin dolara kadar gerilemiş ve son 1 haftanın dibini görmüştü. Ethereum fiyatı ise bugünkü işlemlerde 1.945 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

KRİPTOLAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Son aylarda dünya genelinde artan jeopolitik gerginlikler, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasını beraberinde getirdi. Bitcoin’in neredeyse zirvesinin yarı fiyatına gerilediği son düşüşü sırasında, altın gibi güvenli liman enstrümanları daha fazla ön plana çıktı.

Öte yandan geçen yılki hızlı yükselişin ardından piyasalarda kâr satışları da aynı hızla başladı. Vadeli işlemlerde “uzun” kaldıraçlı pozisyonların fiyatlar düşerken hızla kapanması da düşüşün boyunu artırdı. Sektörde bazı regülasyonların gecikmesi ve kurumsal talepteki gerileme de kripto varlıklarda baskı unsuru oldu.

BALİNALAR HAREKETLENDİ, FAKAT…

Geçen hafta bazı büyük yatırımcıların (balinaların) son düşüşleri fırsat bilerek piyasaya dönüş yaptığı görülmüştü. Glassnode verilerine göre, 1000 adetten fazla Bitcoin tutan cüzdanların piyasa değerinde 4 milyar doların üzerinde artış yaşanmıştı.

Bu süreçte BTC fiyatının da yeniden 70 bin doları zorladığı görülmüştü ancak bu hafta BTC’de yön yeniden aşağı döndü.

HEDEF FİYATLAR AŞAĞI!

Kriptolardaki istikrarsız görünümün ardından yeni hedef fiyatlar da gelmeye başladı. Standart Chartered Bank tarafından yayımlanan raporda kriptolardaki düşüşün devam edebileceği belirtilerek, Bitcoin’in 50.000 dolar ve Ethereum’un da 1.400 dolara kadar düşebileceği öne sürüldü.

Bitcoin için 2026 hedef fiyatını da 150 bin dolardan 100 bin dolara çeken İngiliz banka; Ethereum için de benzer şekilde bir tahminle, 7 bin 500 dolarlık tahminini 4 bin dolara düşürdü.

