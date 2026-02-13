Adana’da narkotik ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda mutfaktaki sandıkta 814 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin “Satmıyorum, sadece kullanıcıyım” dediği öne sürülürken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, A.İ.’ın (36) uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Söz konusu A.İ.’in evine polisler baskın yaptı. Yapılan baskında A.İ. gözaltına alındı. Dedektör köpeği ise evde yaptığı aramada mutfakta bulunan bir sandığa tepki verdi.

Polis sandığı açtığında poşet içerisinde toplam 814 gram eroin maddesi ele geçirdi. Emniyetteki sorgusunda A.İ., "Uyuşturucu madde kesinlikle satmıyorum, sadece kullanıcıyım. Bu yüzden satın aldım" dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

