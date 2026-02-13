Antalya'nın Alanya ilçesinde 45 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 39 şüpheli yakalandı.

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Alanya'da belirlenen 45 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

50 ekip, 190 personel ve 2 narkotik arama köpeğinin katıldığı operasyonda, 22 bin 240 kullanımlık sentetik uyuşturucu A4, 1278 sentetik ecza hap, 38 gram esrar, 3 tabanca, 3 şarjör, 69 fişek ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı veya sağladığı iddiasıyla 37 şüpheli ile farklı suçlardan aranan 2 zanlı yakalandı.

