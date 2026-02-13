Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1546 yılında yaptırılan tarihi cami, yaklaşık 5 asırdır ibadete ev sahipliği yapıyor. Osmanlı döneminden günümüze ulaşan Kanuni Sultan Süleyman Camisi, mimari özellikleri ve tarihi dokusuyla bölgenin kültürel mirasının en önemli yapıları arasında yer alıyor.

Büyükcami Mahallesi’nde bulunan ve yaklaşık 5 asırdır ayakta kalan Kanuni Sultan Süleyman Camisi, ahşap tavanı, 90 santimetreyi bulan taş duvarları ve Selçuklu mimarisinden izler taşıyan yapısıyla dikkat çekiyor.

Bölgenin kültürel mirasının yaşayan örnekleri arasında gösterilen, selçuklu mimarisinden izler taşıyan ve "açma tavan" tekniğiyle oluşturulan yapının, tek şerefeli tuğla minaresi bulunuyor.

Osmanlı’dan günümüze: 5 Asırlık Kanuni Sultan Süleyman Camisi zamana meydan okuyor

500 YILLIK

Yaklaşık 500 yıldır ayakta kalan cami, hem ibadet mekanı hem de tarihi miras olarak varlığını sürdürüyor.

