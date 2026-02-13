SPOR SERVİSİ
İspanyol kulübüne 3 dönem transfer yasak: Cezanın nedeni açıklandı
Dünya futbolunun patronu FIFA, İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu 'transfer yapması geçici olarak yasaklanan kulüpler' listesine dahil etti.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Athletic Bilbao'ya '3 transfer dönemi boyunca oyuncu kaydı yasağı' getirdi.
- Yasak; 2026 yaz, 2027 kış ve 2027 yaz transfer dönemlerini kapsayacak.
- Yaptırımın gerekçesi 'mali anlaşmazlıklar veya düzenlemelere aykırı davranışlar' olarak belirtildi.
La Liga kulübü hakında alınan kararın, 2026 yaz, 2027 kış ve 2027 yaz transfer dönemleri olmak üzere 3 ayrı tescil dönemini kapsayacağı belirtildi.
TRANSFER YASAĞI NEDENİ
FIFA'dan yapılan açıklamada, yaptırımın gerekçesi hakkında, "Mali anlaşmazlıklar veya düzenlemelere aykırı davranışlar gibi çeşitli ihlaller nedeniyle yeni oyuncu kaydı yapması geçici olarak yasaklandı" ifadeleri kullanıldı.
