Dünya futbolunun patronu FIFA, İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu 'transfer yapması geçici olarak yasaklanan kulüpler' listesine dahil etti.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Athletic Bilbao'ya 3 transfer dönemi boyunca oyuncu kaydı yasağı' getirdi.

La Liga kulübü hakında alınan kararın, 2026 yaz, 2027 kış ve 2027 yaz transfer dönemleri olmak üzere 3 ayrı tescil dönemini kapsayacağı belirtildi.

Athletic Bilbao'nun İspanyol oyucusu Nico Williams

TRANSFER YASAĞI NEDENİ

FIFA'dan yapılan açıklamada, yaptırımın gerekçesi hakkında, "Mali anlaşmazlıklar veya düzenlemelere aykırı davranışlar gibi çeşitli ihlaller nedeniyle yeni oyuncu kaydı yapması geçici olarak yasaklandı" ifadeleri kullanıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası