FIFA'lık olan skandal: Son maça çıkmadı, rakibi küme düştü
Maldivler Dhivehi Premier Ligi'nde son haftaya girilirken 4 farklı yenilgi alması halinde küme düşecek Green Streets, karşılaşmaya çıkmadı ve 3-0 hükmen kaybederek kümede kaldı. Küme düşen taraf olan Club Valencia, rakibine 'şike' iması yaparak, konuyu FIFA'ya taşıdığını açıkladı.
- Club Valencia, deplasmanda Club Eagles'i 2-0 mağlup ederek küme düşme hattındaki rakibi Green Streets ile puanını eşitledi.
- Son hafta 4 farklı yenilgi alması halinde küme düşecek Green Streets, New Radiant ile oynaması gereken maça çıkmadı ve 3-0 hükmen mağlup sayıldı.
- Bu sonuçla Green Streets kümede kalırken, Club Valencia küme düştü.
- Club Valencia Kulübü, yaptığı açıklamada maç sonucunun bilerek belirlendiğini savundu.
Futbol sahalarında eşine ender rastlanacak skandal bir olay yaşandı. Maldivler Dhivehi Premier Ligi'nde son haftaya küme düşme hattında giren Club Valencia, deplasmanda Club Eagles'i 2-0 yendi ve küme düşme hattındaki rakibi Green Streets ile puanını eşitledi.
HÜKMEN MAĞLUBİYET ALDI, KÜMEDE KALDI
Green Streets'in 4 veya daha farklı skorla sahadan ayrılması halinde kümede kalan taraf Club Valencia olacaktı. Ancak Green Streets yönetimi, skandal bir karara imza atarak, New Radiant ile oynayacakları maça çıkmadı. Bu kararın ardından 3-0 hükmen mağlup olan Streets, kümede kaldı ve rakibi Club Valencia küme düştü.
FEDERASYONA SORUŞTURMA ÇAĞRISI
HT Spor'da yer alan habere göre; Club Valencia yönetimi, Maldivler Futbol Federasyonu'nu (FAM) maç hakkında soruşturma açmaya çağırdı. Ayrıca konuyu FIFA ve Asya Futbol Federasyonu'na (AFC) taşıyacağını açıkladı.
ŞİKE İMASI
Club Valencia Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, maç sonucunun bilerek belirlendiği ifade edilerek 'şike' iması yapıldı ve "Bu maç sonucunu manipüle etmektir" denildi.