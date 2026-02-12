Maldivler Dhivehi Premier Ligi'nde son haftaya girilirken 4 farklı yenilgi alması halinde küme düşecek Green Streets, karşılaşmaya çıkmadı ve 3-0 hükmen kaybederek kümede kaldı. Küme düşen taraf olan Club Valencia, rakibine 'şike' iması yaparak, konuyu FIFA'ya taşıdığını açıkladı.

Futbol sahalarında eşine ender rastlanacak skandal bir olay yaşandı. Maldivler Dhivehi Premier Ligi'nde son haftaya küme düşme hattında giren Club Valencia, deplasmanda Club Eagles'i 2-0 yendi ve küme düşme hattındaki rakibi Green Streets ile puanını eşitledi.

HÜKMEN MAĞLUBİYET ALDI, KÜMEDE KALDI

Green Streets'in 4 veya daha farklı skorla sahadan ayrılması halinde kümede kalan taraf Club Valencia olacaktı. Ancak Green Streets yönetimi, skandal bir karara imza atarak, New Radiant ile oynayacakları maça çıkmadı. Bu kararın ardından 3-0 hükmen mağlup olan Streets, kümede kaldı ve rakibi Club Valencia küme düştü.

Maldivler Dhivehi Premier Ligi puan durumu

FEDERASYONA SORUŞTURMA ÇAĞRISI

HT Spor'da yer alan habere göre; Club Valencia yönetimi, Maldivler Futbol Federasyonu'nu (FAM) maç hakkında soruşturma açmaya çağırdı. Ayrıca konuyu FIFA ve Asya Futbol Federasyonu'na (AFC) taşıyacağını açıkladı.

ŞİKE İMASI

Club Valencia Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, maç sonucunun bilerek belirlendiği ifade edilerek 'şike' iması yapıldı ve "Bu maç sonucunu manipüle etmektir" denildi.

