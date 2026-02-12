Endonezya, ülkedeki otoyolların bazı bölümlerini savaş uçakları için acil iniş pisti olarak kullanmaya hazırlanıyor. Hedef, irili ufaklı binlerce adadan oluşan ülkenin her eyaletinde en az bir otoyol kesimini askeri kullanıma uygun hale getirmek. Proje kapsamında ülkenin Lampunp eyaletindeki testte F-16 ve Super Tucano savaş uçakları otoyola iniş ve kalkış yaptı. Uçak gemisi satın almak veya hava üssü açmaktan daha düşük maliyetli olan plan ile ilgili Endonezyalı yetkililer, uygulamanın herhangi bir ülkeyi hedef almadığını açıkladı.

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya, kara ulaşım altyapısını, askeri savunma planlamasında yeni bir araç olarak kullanma yolunda somut adımlar atıyor. Ülke genelindeki paralı otoyolların bazı bölümleri, hava kuvvetlerinin acil durumda kullanabileceği iniş ve kalkış pistlerine dönüştürülmek üzere hazırlanıyor.

Savunma yetkililerine göre bu yaklaşım, ülkenin 38 eyaletinde her birinden en az bir otoyol kesiminin "acil pist" olarak kullanılabilir hale getirilmesini hedefliyor. Henüz kesin bir uygulama takvimi açıklanmadı, ancak uzun vadeli bir strateji olarak planlanıyor.

TRANS-SUMATRA OTOYOLU'NA SAVAŞ UÇAKLARI İNDİ

Lampung eyaletinde bulunan Trans-Sumatra Otoyolu'nun belirli bir bölümünde, Endonezya Hava Kuvvetleri'ne ait iki farklı uçak türü test amaçlı iniş ve kalkış yaptı. Denemelerde süpersonik F-16 savaş uçağı ile EMB-314 Super Tucano türü hafif saldırı ve keşif uçağı güvenli bir şekilde otoyol üzerinde manevra gerçekleştirdi.

Endonezya Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı, test amaçlı otoyola indi

"ULUSAL SAVUNMA HAZIRLIĞINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÖNEMLİ"

Endonezya Savunma Bakan Yardımcısı Donny Ermawan Taufanto, bu testin "ulusal savunma hazırlığını güçlendirmek açısından önemli bir kilometre taşı" olduğunu belirtti. Otoyolların alternatif pist olarak kullanılabilmesinin potansiyel tehdit karşısında esneklik sağlayacağını vurguladı.

Endonezya'da bu girişimin, Hava Kuvvetleri'nden Savunma Bakanlığı'na, sivil altyapı kurumlarından otoyol işletmecilerine kadar çok paydaşlı bir yaklaşım çerçevesinde yürütüldüğü öğrenildi.

PİLOTLARA, OTOYOLLARA İNMEK İÇİN ÖZEL EĞİTİM

Konuya ilişkin konuşan yerel yetkililer otoyolların genişliğinin havaalanı pistlerinden daha dar olduğunu hatırlattı. Sıradan bir otoyol yaklaşık 24 metre genişliğindeyken, tipik bir pist 45 ila 60 metre arasında değişiyor. Bu nedenle pilotların özel eğitimlerle bu koşullara adapte edildiği ifade edildi.

Endonezya Hava Kuvvetleri'ne ait EMB-314 Super Tucano tipi hafif saldırı uçağı, test amaçlı otoyola indi

UÇAK GEMİSİ ALMAKTAN DAHA MANTIKLI

Uzmanlar, otoyolların acil pist olarak kullanılması fikrinin maliyet etkinliği açısından da öne çıktığını belirtti. Konuya ilişkin otoyolları pistlere çevirmenin, milyonlarca dolarlık uçak gemileri veya yeni hava üsleri inşa etmekten daha pratik olabileceği ifade edildi.

BENZER YAKLAŞIMLAR DÜNYADA VAR

Öte yandan sadece Endonezya değil, geçmişte Tayvan, ABD, İsveç ve Finlandiya gibi ülkeler de kimi otoyol kesimlerini olağanüstü durumlar için iniş alanı olarak test ettiği biliniyor.

GÜNEY ÇİN DENİZİ'NDEKİ GERGİNLİK

Uzmanlara göre Endonezya'nın Güney Çin Denizi'ndeki deniz sınırları ve bölgesel rekabet ortamı, bu tür yenilikçi savunma hazırlıklarını tetikleyen unsurlar arasında sayılıyor. Diğer yandan resmî açıklamalarda bu planların herhangi bir ülkeyi hedef almadığı, ulusal güvenliği güçlendirmeye yönelik olduğu tekrarlanıyor.

Güney Çin Denizi

ENDONEZYA NEREDE?

Endonezya, Güneydoğu Asya'da, Hint ve Pasifik okyanusları arasında yayılan geniş bir takımada ülkesidir. Java, Sumatra, Kalimantan ve Papua gibi büyük adaların yanı sıra binlerce küçük ada barındıran ülke, stratejik deniz yolları ve önemli deniz geçitlerine yakın konumuyla dikkat çeker. Komşuları arasında Malezya, Filipinler ve Avustralya bulunur. Bu konum, ülkeyi hem ticaret hem de bölgesel güvenlik açısından önemli bir aktör hâline getirir.

Dünyanın en büyük takımada ülkesi olarak yaklaşık 5 bin kilometre doğu-batı ekseninde uzanan bir kara yapısına sahip Endonezya'da 6 binden fazla yerleşim yeri bulunuyor.

Endonezya haritası

ENDONEZYA'NIN ASKERİ GÜCÜ

Endonezya, kendi hava, kara ve deniz kuvvetlerine sahip büyük bir askeri güce kontrol etmektedir. Hava Kuvvetleri'nin filosunda F-16 savaş uçakları ve hafif saldırı uçakları gibi platformlar yer alır. Ordu, doğal afetlere müdahale ve bölgesel caydırıcılık görevlerinin yanı sıra savunma planlamasında esneklik sağlayacak çözümler üzerinde çalışıyor. Otoyolların acil iniş alanı olarak değerlendirilmesi gibi yenilikçi adımlar, ülkenin savunma doktrinini güçlendiren unsurlar arasında gösteriliyor.

