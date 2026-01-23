Global Firepower tarafından “Dünyanın En Güçlü Orduları 2026” listesi yayımlandı. Askeri ve teknolojik kapasite, personel sayısı, lojistik güç ve savunma sanayine yapılan yatırımların esas alındığı sıralamada Türkiye, ilk 10’a girerek dikkat çeken bir başarı elde etti.

Küresel askeri dengeleri yakından takip edenlerin merakla beklediği Global Firepower listesi açıklandı. Kara, hava ve deniz gücünün yanı sıra, askeri kapasite, operasyonel kabiliyet, teknolojik gelişmeler ve savunma sanayindeki yatırımların dikkate alınarak hazırlandığı liste, ülkelerin güncel askeri güç tablosunu bir kez daha ortaya koydu.

Global Firepower verilerine göre zirveye dünyanın en güçlü ordusuna sahip olan ABD yerleşti. ABD’yi Rusya ve Çin takip etti. Listenin 4. ve 5. sırasında Hindistan ve Güney Kore yer aldı. Fransa, Japonya ve Birleşik Krallık da ilk 10 içinde yer alan ülkeler arasında bulunuyor.

TÜRKİYE 9. SIRAYA YERLEŞTİ

Türkiye ise listenin 9. sırasında yer alarak birçok ülkeyi geride bıraktı. Savunma sanayi alanındaki yatırımlarıyla dünya sahnesinde adından söz ettiren Türkiye'nin özellikle operasyonel tecrübesiyle puanını artırdığı belirtildi. İtalya, Türkiye’nin ardından gelerek listenin 10. sırasına yerleşti.

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI

Amerika Birleşik Devletleri Rusya Çin Hindistan Güney Kore Fransa Japonya Birleşik Krallık Türkiye İtalya Brezilya Almanya Endonezya Pakistan İsrail İran Avustralya İspanya Mısır Ukrayna

