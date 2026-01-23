Türkiye, zeytin ve zeytinyağı üretiminde küresel dengeleri değiştirdi. 2024–2025 hasat sezonu verilerine göre Türkiye, İtalya’yı geride bırakarak zeytinyağında dünya ikinciliğine yükseldi. İhracatta yaşanan rekor artış ve sofralık zeytinde elde edilen liderlik, Türkiye’yi zeytin sektöründe dünyanın en hızlı yükselen ülkesi konumuna taşıdı.

Türkiye, zeytin ve zeytinyağı üretiminde küresel sıralamayı değiştirdi. 2024-2025 hasat sezonu verilerine göre Türkiye, İtalya’yı geride bırakarak İspanya’nın ardından dünyanın en büyük ikinci zeytinyağı üreticisi konumuna yükseldi.

Küresel zeytinyağı ihracatı 2024-2025 sezonunda yüzde 25 artarken, bu yükselişe en büyük katkıyı Türkiye sağladı. Türkiye’nin zeytinyağı ihracatı aynı dönemde yüzde 132 arttı.

Tunus, İspanya ve İtalya’nın artış oranları Türkiye’nin gerisinde kaldı.

İtalya’yı tahtından etti! Türkiye zeytinde dünya ikincisi oldu

SOFRALIK ZEYTİNDE DÜNYA LİDERLİĞİ TÜRKİYE’YE GEÇTİ

Türkiye, yalnızca zeytinyağında değil sofralık zeytin üretiminde de zirveye çıktı. 2024-2025 sezonunda Mısır’ı geride bırakan Türkiye, dünyanın en büyük sofralık zeytin üreticisi oldu. Küresel tüketimdeki artışta da Türkiye yüzde 13 ile ilk sırada yer aldı.

ULUSLARARASI ZEYTİN KONSEYİ: TÜRKİYE VAZGEÇİLMEZ

Uluslararası Zeytin Konseyi Genel Direktörü Jaime Lillo, Türkiye’nin zeytin dünyasında vazgeçilmez bir ülke konumuna ulaştığını söyledi. Son beş hasat sezonunun Türkiye’yi net biçimde ikinci sıraya taşıdığını belirten Lillo, Türkiye’nin hem üretim hem de ihracatta küresel dengeleri etkilediğini paylaştı.

İZMİR’DEKİ MERKEZLER KÜRESEL ARAŞTIRMALARIN ODAĞINDA

Türkiye’nin sektördeki yükselişinde araştırma altyapısı da belirleyici rol oynuyor. İzmir’de bulunan Dünya Zeytin Koleksiyonu ve Ulusal Zeytin Gen Bankası, uluslararası bilimsel çalışmalara ev sahipliği yapan sayılı merkezler arasında yer alıyor. Türkiye, kalite geliştirme, genetik kaynaklar ve üretim teknikleri alanlarında küresel projelere doğrudan katkı sunuyor.

Zeytin üretiminde iklim değişikliğinin etkileri Akdeniz havzasında daha net hissediliyor. Son yıllarda üst üste düşük hasat dönemleri ve fiyat dalgalanmaları yaşanırken, Türkiye zeytinliklerin iklimle mücadelede doğal karbon yutağı olarak değerlendirilmesine yönelik projelerde aktif rol üstleniyor.

TÜRKİYE KÜRESEL PAZARLARDA ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Zeytinyağı tüketimi ABD, Kanada, Çin ve Japonya gibi pazarlarda hızla artarken, Türkiye bu yeni pazarlarda da güçlü bir oyuncu haline geldi. 2024-2025 sezonunda Türkiye’nin zeytinyağı üretimi 505 bin tonla tarihi zirveye ulaştı. Kişi başı tüketim 2 kilogram seviyesinde seyrederken, toplam iç tüketim 200 bin tona yaklaştı.

