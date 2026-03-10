Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u 1-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından değerlendirmeler yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"İKİNCİ GALİBİYETİMİZ LİVERPOOL'A KARŞI"

Alınan galibiyetle ilk maçın tesadüf olmadığını gösterdiklerini belirten Okan Buruk, "Birincisi, bu sene ikinci galibiyetimiz Liverpool'a karşı. İlkinin tesadüf olmadığını gösterdik. Muhteşem bir atmosfer vardı. Maçın başından sonuna kadar duyguyu bize geçirdiler, zaman zaman biz o duyguyu geçirdik. Beraber savunma yaptık, beraber hücum yaptık. Bu çok değerli." diye konuştu.

"İNŞALLAH SON 8'E KALAN BİZ OLURUZ"

Liverpool ile deplasmanda zorlu bir maça çıkacaklarını kaydeden Buruk, "Bence Türk futbolu için önemli ve prestijli bir galibiyet. Ülke puanına da katkımız var ama yurt dışında Türk takımının neler yapabileceğini gösteriyoruz. Bence bu da değerli. Juventus maçından sonra da söylemiştim. Deplasmanda oynayacağımız maçlar çok önemli. Juventus'a karşı iyi bir tecrübe yaşadık. Maçın içerisinde olmak, sonuca odaklanmadığımız, kendi oyunumuzu ortaya koyacağımız bir deplasman bizi bekleyecek. Bir avantaj yakaladık. Skor artabilirdi, 2-0 3-0 olabilirdi. Rakibimiz golleri atsa 1-1, 2-1 bulabilirlerdi. Aslında pozisyonlar vardı. Orada daha farklı bir maç olacak. Aynı duyguyla, aynı istekle, aynı tutkuyla oraya gidip elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. İyi niyetle çalışınca sonuç geliyor. Orada da devam ettirmeye çalışacağız. Çok iyi bir takım. Hatalarınızı çok hızlıca değerlendirmeye çalışıyorlar. Bu sefer onlar pazar günü Tottenham ile oynayıp, biz cumartesi oynayacağız. Bir gün ekstra dinleneceğiz. Bakalım elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. İnşallah son 8'e kalan biz oluruz." dedi.

"BİRİNE GÖSTERMEK İÇİN DAVİNSON'A SARI KART GÖSTERDİ"

Sanchez'in cezalı duruma düştüğü pozisyonla ilgili konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Hiç olmayacak bir pozisyonda, faul tartışılır, Davinson'a sarı kart gösterdi. Birine göstermek için Davinson'a sarı kart gösterdi. Davinson dışında kart gören olmadı." dedi.

