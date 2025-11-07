Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İspanya ve İtalya'dan sonra Türkiye'de sadece burada! Gökçeada'daki 1000 yıllık zeytin ağaçlarına gözü gibi bakıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İspanya, İtalya ve Kanada dışında yalnızca Çanakkale Gökçeada'da yetişen 'ladolia' cinsi zeytin, adanın en önemli tarımsal ürünü oldu. Tamamen doğal koşullarda, ilaç ve kimyasal gübre kullanılmadan yetiştirilen bu zeytin türü sadece yağlık olarak değerlendiriliyor. Adada 255 bin zeytin ağacı bulunurken ağaçlardan bazıları ise 1000 yıllık geçmişe sahip.

İspanya, İtalya ve Kanada'dan sonra Türkiye'de sadece Gökçeada'da yetişen ve tamamen doğal olan ladolia cinsi zeytinler genellikle yağlık olarak değerlendiriliyor.

Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay, Çanakkale'ye bağlı Gökçeada'nın genellikle geçim kaynağının tarım, hayvancılık ve turizm olduğunu söyledi. Adada halen Rumların yoğun yaşadığını dile getiren Atalay, kendi ailesi gibi birçok ailenin yıllar önce Trabzon'dan adaya gelip yerleştiğini anlattı.

İspanya ve İtalya'dan sonra Türkiye'de sadece burada! Gökçeada'daki 1000 yıllık zeytin ağaçlarına gözü gibi bakıyorlar - 1. Resim

TÜRKİYE'DE SADECE GÖKÇEADA'DA YETİŞİYOR

Adada tarımsal üretimde zeytinyağının öne çıktığını dile getiren Atalay, şöyle konuştu:

"Ladolia cinsi zeytin, Gökçeada zeytini olarak da biliniyor. Dünyada çok fazla yerde bulunmuyor. İspanya ve İtalya'da biraz da Kanada'da bulunuyor. Türkiye'de de sadece Gökçeada'da yetişiyor. Buraya nasıl gelmiş, kim getirmiş bilen yok. Çünkü 1000 yıllık ağaçlarımız var."

ADADA 255 BİN ZEYTİN AĞACI VAR

Ada genelinde 255 bin zeytin ağacı bulunduğunu ve hasat edilen ürünlerin tamamının yağlık olarak değerlendirildiğini aktaran Atalay, ladolia cinsinin sofralık tüketilmediğini söyledi.

İspanya ve İtalya'dan sonra Türkiye'de sadece burada! Gökçeada'daki 1000 yıllık zeytin ağaçlarına gözü gibi bakıyorlar - 2. Resim

İLAÇ VE KİMYASAL GÜBRE BULUNMUYOR

Adanın bazı noktalarında 1000 yıllık ağaçlardan bile zeytin toplandığını belirten Atalay, "Hazine'ye ait özel bir alan var. 500 ila 1000 yıllık zeytin ağaçları bulunuyor bu alanda. Yüzlerce yıl zeytin yetişiyor burada. Tamamen doğal. Biz de hayvancılık kapalı değil serbest yapılır. Bu hayvanların gübreleriyle doğal yetişiyor. İlaç yok, kimyasal gübre yok." dedi.

JEOPARK YAPILACAK

Hazine'ye ait yüzlerce yıllık ağaçların bulunduğu alanın jeopark yapmak için çalıştıklarını vurgulayan Atalay, bu alanı belediye olarak özellikle koruduklarını ve çok özen gösterdiklerini anlattı.

İspanya ve İtalya'dan sonra Türkiye'de sadece burada! Gökçeada'daki 1000 yıllık zeytin ağaçlarına gözü gibi bakıyorlar - 3. Resim

ODUN İHTİYACI İÇİN ZAMANINDA ÇOK KESİLMİŞ

Adada Rumların ve Türklerin kendi arazilerinde zeytin yetiştirerek geçimini sağladığını belirten Atalay, "Bizim büyüklerimiz ilk geldiklerinde zeytin toplayı bilmiyorlar hatta ağacını tanımıyorlar. Odun ihtiyacı için zamanında çok kesilmiş. Rumlar 3 kişi 6 çuval toplarken bizimkiler 5 kişi bir çuval ancak toplamışlar. Çünkü bizim büyükler elma toplar gibi zeytin hasat etmişler. Zamanla öğrenmişler ağacı, zeytin toplamayı ve ürünün kıymetini." diye konuştu.

