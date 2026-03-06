Uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında tutuklanan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın ticari faaliyetlerine el konuldu. Yıldırım'ın 6 şirketine kayyum atandı.

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın şirketlerine el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun, Yıldırım hakkında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” iddiasıyla soruşturmayı sürdürdüğünü duyurdu.

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine el konuldu!

Şüphelinin ortağı ve sahibi olduğu ve öncül suçlar kapsamında elde ettiği suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 6 şirketle ilgili Sulh Ceza Hakimliği kararıyla TMSF'nin kayyum olarak atandığı bildirilen açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği belirtildi.

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine el konuldu!

OPERASYONUN KİLİT NOKTASI: BEBEK OTEL

İstanbul'da ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunun kilit noktası Bebek Oteldeki VIP odalarda ünlü isimlerin uyuşturucu ve fuhuş partileri düzenlediği ortaya çıkmıştı. Şahısların ayrıca otele başka isimlerle giriş yaptığı tespit edilmişti.

İstanbul Boğazı’ndaki Bebek Otel’in kaçak kısımları 12 Ocak’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce (İBB) yıkılmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası