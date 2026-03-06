Gaziantep’te park halindeki arızalı tırın hareket etmesi sonucu bir kişinin ölümü, bir kişinin ise iki bacağını kaybetmesiyle sonuçlanan kazada, sürücü M.A. tahliye edildi. Evlilik yıl dönümünde gerçekleşen kazada iki bacağını kaybeden İrem Karatutlu, sosyal medyadan karara tepki göstererek, “Adaletin toplum vicdanında karşılık bulmasını istiyorum” dedi.

Olay, 27 Temmuz 2025 tarihinde TAG Otoyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki çekici, arızalanması üzerine emniyet şeridine park edildi. Ancak iddiaya göre el freni çekilmeyen ve gerekli güvenlik önlemleri alınmayan tır, bir süre sonra sürücüsüz şekilde hareket etmeye başladı.

Evlilik yıl dönümünde hayatı alt üst oldu! Mahkemeden İrem’i isyan ettiren karar

TIR FACİASI: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

Emniyet şeridinde yürümekte olan Mehmet Mesut Karslıoğlu ve o esnada bölgede bulunan İrem Karatutlu, üzerlerine gelen dev aracın altında kaldı. Kazada Karslıoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, Karatutlu ağır yaralandı.

TAHLİYE TALEBİNDE BULUNDU

Olayla ilgili İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşması tamamlandı. Duruşmada, tutuklu sanık M.A. ve avukatları savunma yaptı. Sanık sürücü M.A., mahkeme başkanı tarafından söz verilmesi üzerine, "Önceki savunmalarımı tekrar ederim, tutukluluk halim ben ve yakınlarım üzerinde mağduriyet oluşturmaktadır. Öncelikle tahliyemi daha sonra beraatımı talep ederim" diyerek tahliyesini istedi.

Sanık müdafiileri Av. Mehmet Arslan ve Av. Ziya Bayram ise kazanın müvekkillerinin kusurundan değil, araçtaki teknik bir arızadan kaynaklandığını savundu. Özellikle "çekici araçla römork sisteminin akuple (bağlantı) hortumlarında" meydana gelen patlama/arıza nedeniyle fren sisteminin tam çalışmadığını öne süren avukatlar, ATK raporunun bu teknik durumu tam olarak değerlendirmediğini ve eksik olduğunu iddia etti.

ATK RAPORU: MAĞDURLARIN SUÇU YOK

Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan 25 Aralık 2025 tarihli raporda davanın seyri netleşmişti. Raporda, sürücü M.A.'nın iniş eğimli yolda aracını park ederken el frenini çekmediği, tekerleklere takoz koymadığı ve gerekli dikkati göstermediği vurgulanarak "asli kusurlu" olduğu belirtilmişti. Hayatını kaybeden Mehmet Mesut Karslıoğlu ve yaralanan İrem Karatutlu'nun ise olayda herhangi bir kusurunun bulunmadığı heyet tarafından oy birliğiyle rapor edilmişti.

TIR ŞÖFÖRÜ ADLİ KONTROLLE TAHLİYE EDİLDİ

Sanık avukatlarının savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, sanık M.A'nın tutuklulukta geçirdiği süreyi ve delillerin toplanmış olmasını gerekçe göstererek, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

KARARA İSYAN ETTİ

Kazada her iki bacağını kaybeden ve aylarca yoğun bakımda tedavi gören İrem Karatutlu, tahliye kararı sonrası derin bir üzüntü yaşadığını belirterek sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Karatutlu, "Evlilik yıl dönümümde üzerime sürücüsüz şekilde ilerleyen bir tırın çarpması sonucu iki bacağımı kaybettim. O gün hayatım geri dönüşü olmayacak şekilde değişti. Bugün kazaya sebep olan tır şoförünün tutuksuz yargılandığını öğrenmiş bulunuyorum. Talebim intikam değil, adaletin toplum vicdanını rahatlatacak şekilde tecelli etmesidir. Yaşadığım mağduriyetin büyüklüğü karşısında sorumluların özgür şekilde yargılanması adalet duygumu sarsmaktadır" dedi.

