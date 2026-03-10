İsviçreli dünya devi Ammann rotasını Sivas Küpeli köyüne kırdı. ABG Titan finişerleriyle Küpeli’den Türkiye pazarına giriş yapan Ammann, asfaltın ustalarıyla buluşurken; şirket Türkiye’de paletli ekskavatör üretimi için çalışmalara başladı

ÖMER TEMÜR / SİVAS - Türkiye’nin yol ve altyapı projelerinde kritik bir rol oynayan asfalt sektörü, son yıllarda artan makine parkıyla devasa bir endüstriye dönüştü. Daha çok ithal ürünlerin hâkim olduğu asfalt serim pazarına ise Sivas’ın Köpeli köyü yön veriyor. Türkiye’deki pazar payını artırmayı hedefleyen İsviçreli Ammann da yol ve asfalt silindirlerinden sonra ABG Titan finişerleriyle (asfalt serim makinesi) Sivas’a çıkarma yaptı. Markanın Türkiye distribütörü TSM GLOBAL’in öncülüğünde gerçekleştirilen tanıtımda Küpeli köylüleri lansmana davet edildi.

TSM GLOBAL Genel Müdürü Burak Ertuğrul, sektördeki ilginç bir demografik yapılanmaya dikkati çekerek, “Türkiye’de inşaatçılar veya operatörler genelde belli bölgelerden çıkar. Asfalt işinde de ana müteahhitler Ankara merkezli olsa da, bu işin uygulamasında, sahadaki serim ekiplerinde ve alt müteahhitlikte ağırlık Sivas Küpeli köyü kökenli vatandaşlarımızda. Nasıl ki üstyapı müteahhitleri genelde Karadenizli ise asfaltın mutfağında da Küpeliler var. Bu yüzden biz de ürünlerimizin ilk tanıtımını, sektörün bu emektar merkezine saygı duruşu niteliğinde burada yapıyoruz” dedi.

İsviçreli marka Türkiye’ye Küpeli köyünden giriş yaptı

TSM GLOBAL’in yol ve asfalt silindirleri ürün gruplarında önemli bir pazar payına sahip olduğunu kaydeden Ertuğrul, ABG finişerleri ile birlikte yol ve asfalt ekipmanları alanındaki güçlerini daha da pekiştirdiklerinin altını çizdi. Ertuğrul, “Türkiye’de yılda yaklaşık 16-17 bin adet iş makinesi satılıyor. Bizim şu an piyasada 10 binin üzerinde makinemiz çalışıyor. Türkiye’de yüzde 15 pazar payına sahibiz. Japonya merkezli Sumitomo paletli ekskavatörleri, İsviçre merkezli Ammann yol ve asfalt ekipmanları, Amerikan forklift ve liman ekipmanları üreticileri Hyster ve Yale ile Japon mini iş makinesi markası Yanmar başta olmak üzere 13 markanın Türkiye distribütörlüğünü yapıyoruz. Sadece Türkiye değil; Doğu Avrupa ve Türk Cumhuriyetlerini kapsayan 21 ülkenin sorumluluğu da İstanbul’daki merkezimizden yönetiliyor. ABG finişerleriyle pazarda güçlü bir alternatif olma yönünde önemli bir adım attık. Geçtiğimiz yıl 10 milyon dolar olan ihracatımızı bu yıl 25 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

TSM GLOBAL Genel Müdür Yardımcısı Cem Bingöl de pazara sundukları finişerlerin asfalt yapım süreçlerinde önemli ihtiyaçlara çözüm getirdiğini belirtti. Bingöl, ‘Hâlihazırda Ammann’ın toprak, asfalt, pnömatik ve yama silindirleri ile el kompaktörü ürün grubuyla pazarda güçlü bir konuma sahibiz. Global ölçekte de tanınan Ammann ABG finişerler, TSM GLOBAL çatısı altında sektöre önemli bir değer katacak’’ ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DE MONTAJ HATTI KURACAK

TSM GLOBAL, Sumitomo paletli ekskavatörler için Türkiye’de montaj hattı kurmayı planlıyor. Yatırım için Marmara ya da Ege Bölgesi’nde liman şehirleri öne çıkıyor. Burak Ertuğrul, Türkiye’de 20 ton ve üstü paletli ekskavatörün üretimini gerçekleştireceklerini belirterek, “Ayrıca Ankara’da operasyon merkezi için çalışmalarımız sürüyor. İstanbul’da Sabiha Gökçen Havalimanına 5 dakika mesafede iş makinesi hastanesi kuruyor. Burada 39 ekskavatöre aynı anda hizmet verilecek” dedi.



