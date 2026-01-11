NATO, modern orduların kalbi sayılan askeri haberleşme altyapısını Türk savunma sanayisine teslim etti.

NATO, havada, karada ve denizde görev yapan tüm dost unsurların aynı dili konuşmasını sağlayan Taktik Data Link Yönetim Merkezi Ağ Planlama Yazılımı için HAVELSAN ile sözleşme imzaladı.

MODERN ORDULARIN SİNİR SİSTEMİ TÜRKİYE’DEN

Taktik Data Link Yönetim Merkezi, modern orduların merkezi sinir sistemi olarak bilinmekte. Sistem, savaş uçaklarından gemilere, radar ağlarından füze sistemlerine kadar tüm askeri unsurların aynı resmi görmesini ve eş zamanlı veri paylaşmasını sağlıyor. HAVELSAN tarafından geliştirilen yazılım, NATO’nun çok uluslu harekat kabiliyetinin merkezine yerleşti.

NATO’nun beyni Türkiye’ye teslim edildi: Ordular tek ağdan kontrol edilecek

FARKLI SİSTEMLER TEK AĞDA BİRLEŞİYOR

Yazılım sayesinde farklı üretim yıllarına, teknolojilere ve haberleşme protokollerine sahip askeri platformlar aynı ağ üzerinde buluşabiliyor. Link 11, Link 16, Link-22, VMF ve JREAP gibi farklı sistemler arasında tam uyum sağlanıyor. Tüm veri akışı önceden planlanarak yönetiliyor.

KRİTİK GÖREV: KİMİN, NE ZAMAN, NASIL KONUŞACAĞI PLANLANIYOR

Ağ Planlama Yazılımı, hangi unsurun hangi frekansta, hangi kriptoyla ve hangi zaman diliminde haberleşeceğini detaylı biçimde düzenliyor. Bu yapı, savaş alanında koordinasyonu üst seviyeye çıkarırken iletişim kilitlenmelerinin önüne geçiyor.

NATO’nun beyni Türkiye’ye teslim edildi: Ordular tek ağdan kontrol edilecek

NATO’DA TEK KAYNAK KARARI: HAVELSAN ÖNE ÇIKTI

NATO İletişim ve Bilgi Ajansı NCIA tarafından yürütülen değerlendirme sürecinde HAVELSAN, teknik yeterlilikte en yüksek puanı aldı. Canlı gösterimlerde rakip firmaları geride bırakan Türk yazılımı, “JICO Automated TDL Tool” adıyla tek kaynak olarak seçildi.

NATO’nun beyni Türkiye’ye teslim edildi: Ordular tek ağdan kontrol edilecek

DOST ATEŞİ RİSKİ ORTADAN KALKIYOR

Geliştirilen sistem sayesinde tüm unsurların konumu anlık olarak izlenebiliyor. Yanlış hedefleme ve dost ateşi ihtimali minimize ediliyor. Radar verileri, saniyeler içinde füze sistemlerine aktarılabiliyor. Tüm iletişim şifreli ve elektronik karıştırmaya karşı dayanıklı şekilde yürütülüyor.

TÜRKİYE NATO’NUN DİJİTAL OMURGASINDA

Alınan kararla birlikte Türkiye, NATO’nun en hassas askeri haberleşme altyapısında söz sahibi konuma yükseldi. HAVELSAN imzalı yazılım, ittifakın kriz ve savaş dönemlerindeki operasyonel başarısında kritik rol üstlenecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası