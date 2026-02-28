İhlas Haber Ajansı
Doha'da füze enkazı düştü! Patlama anı kamerada
İsrail, ABD ve İran arasındaki savaş Orta Doğu'da gerilimi tırmandırdı. Ülkelerin birbirine gönderdiği bir füzenin enkazı Katar'ın başkenti Doha'ya düşerek patlamaya neden oldu. O anlar amatör kamera tarafından görüntülendi.
İran, İsrail ve ABD saldırılarına karşılık bölgedeki ABD üslerine misilleme yaparken, Katar'ın başkenti Doha'da İran füzeleri engellenmeye çalışıldı ve füze enkazı düşerek sivillerde paniğe neden oldu.
İran, İsrail ve ABD'nin saldırısına karşılık bölgedeki ABD üslerine misilleme yapıyor.
Katar'ın başkenti Doha'da hava savunma sistemleri İran füzelerini engellemeye çalışırken, periyodik olarak patlama sesleri duyulmaya devam ediyor.
FÜZE ENKAZI DÜŞTÜ
Doha'nın banliyölerindeki bir yerleşim bölgesine füze enkazı düştü. Bölgede meydana gelen patlama, çevredekilerin cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Sivillerin panikle kaçıştığı görüldü.
