Türkiye’den Asya-Pasifik’e savunma hamlesi! HAVELSAN ADVENT Endonezya gemilerine entegre edildi

Türk savunma sanayiinin önde gelen firmalarından HAVELSAN, yerli üretim savaş yönetim sistemi 'ADVENT' ve platform veri dağıtım sistemi 'Fleetstar'ı Endonezya Donanması’nın KRI Belati-622 hızlı saldırı gemisine başarıyla entegre etti.

TÜRK MÜHENDİSLİĞİ ASYA SULARINDA

Sistemlerin teslimatı öncesinde, deniz kabul testleri ve canlı atış denemeleri başarıyla tamamlandı. HAVELSAN’ın sistemleri, Türk Donanması’nda olduğu gibi Endonezya’nın KCR-60 sınıfı gemilerinde de üstün performans gösterdi.

Proje, Endonezyalı gemi üreticisi PT Tesco Indomartim ile yapılan iş birliği kapsamında yürütüldü. Bu teslimat, HAVELSAN’ın Asya-Pasifik bölgesine yaptığı ilk sistem sevkiyatı olma özelliği taşıyor.

“PERFORMANS TÜRK DENİZ KUVVETLERİ STANDARTLARINDA”

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, sürecin 2022’de imzalanan sözleşmeyle başladığını belirterek şunları söyledi:

“KRI Belati-622 platformu için ilk teslimatımızı yaptık. ADVENT ve Fleetstar sistemlerimiz, Türk Deniz Kuvvetleri platformlarında olduğu gibi bu gemide de olağanüstü bir performans sergiledi.”

Nacar, Endonezya’nın yeni nesil deniz projeleri arasında yer alan OPV-90, Merah Putih, KCR-60 ve KCR-70 sınıfı gemilerde de Türk teknolojisinin kullanılacağına değindi.

ENDONEZYA'DAN TAM NOT

Endonezya Savunma Bakanlığı ve tersane yetkilileri, ADVENT’in yüksek işlem kabiliyeti ve entegre veri paylaşım performansını övdü.

Yetkililer, HAVELSAN ekibinin test sürecindeki teknik desteğinin ve alt sistem entegrasyonundaki başarısının “örnek teşkil ettiğini” belirtti.