Eylül ayında en fazla kazandıran yatırım aracı altın oldu

Eylül ayında en fazla kazandıran yatırım aracı altın oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, eylülde en yüksek aylık reel getiri külçe altında gerçekleşti. Altının geçtiğimiz ay getirisi yüzde 8,39 oldu. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı. Buna göre, eylülde aylık en yüksek reel getiri, Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 9,14, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,39 ile külçe altında görüldü.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 0,63 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,38, avro yüzde 0,4, dolar yüzde 1,27, ve BIST 100 endeksi yüzde 3,48 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,06, DİBS yüzde 1,07, avro yüzde 1,08, dolar yüzde 1,95 ve BİST 100 4,15 kayba yol açtı.

3 VE 6 AYLIK DÖNEMDE EN FAZLA KAZANDIRAN ALTIN 

BIST 100 endeksi, 3 aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,32, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,68 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Aynı dönemde dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,03, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,60 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,49, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20,92 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı. Aynı dönemde BİST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,01, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,89 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.

Eylül ayında en fazla kazandıran yatırım aracı altın oldu - 1. Resim

YILLIKTA EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 36,01, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 29,18 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak belirlendi.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 11,26, DİBS yüzde 2,78, avro yüzde 1,3 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar yüzde 4,12 ve BIST 100 endeksi yüzde 11,65 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 5,67 yatırımcısına reel getiri sağlarken, DİBS yüzde 2,39, avro yüzde 3,79, dolar yüzde 8,94 ve BIST 100 endeksi yüzde 16,09 kayba yol açtı.

