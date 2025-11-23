Süper Lig’de Antalyaspor galibiyetiyle moral bulan Beşiktaş, 13. hafta mücadelesinde Samsunspor’u ağırlıyor. Milli ara sonrası ilk mücadelenin yayın saati ve kanal bilgileri karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler tarafından araştırılıyor. Beşiktaş Samsunspor maçı yayın ve izleme bilgileri netleşti.

Beşiktaş, ligde çıkışını sürdürmek için sahasında Samsunspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, milli ara öncesi gelen galibiyetin ardından taraftarı önünde üç puanla devam etmek istiyor. Mücadeleye dair yayın bilgileri, muhtemel 11’ler ve karşılaşma öncesindeki son gelişmeler netleşti.

BEŞİKTAŞ SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş’ın Samsunspor’u konuk edeceği Süper Lig 13. hafta karşılaşması beIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak. Yayın, karşılaşmanın başlama saatinden önce stüdyo programıyla başlayacak ve 90 dakikalık mücadele boyunca özel analizlerle devam edecek. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, şifreli yayın üzerinden maçı izleyebilecek.

Yayıncı kuruluş, maçın yüksek çözünürlüklü yayın seçeneğiyle birlikte karşılaşma öncesi teknik analizleri ve takımların son durumunu da ekranlara getirecek. Derbi tadında geçmesi beklenen bu mücadele için yayın hazırlıkları tamamlandı.

BEŞİKTAŞ SAMSUNSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Müsabaka, beIN SPORTS’un hem uydu hem de dijital platformlardaki yayınları üzerinden takip edilebilecek. Aboneliği olan izleyiciler televizyonlarından, mobil uygulamadan veya beIN Connect platformu üzerinden karşılaşmayı naklen izleyebilir.

Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyenler, beIN Connect üyeliğiyle birlikte hem canlı yayına hem de maçın tekrarına erişim sağlayabilecek. Yayın, tüm Türkiye genelinde aynı anda kullanıcıların erişimine açık olacak.

BJK-SAMSUN MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Beşiktaş-Samsunspor maçı 23 Kasım Pazar günü saat 17.00’de başlayacak. Mücadele Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak ve karşılaşmanın hakemi Aitlla Karaoğlan olurken yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Serkan Çimen yapacak. 4. hakemi Ömer Tolha Güldibi olacak.

BEŞİKTAŞ SAMSUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Kartal, Cengiz, Cerny, Jota, El Bilal Toure.

Samsunspor: Okan, Zeki, Yunus Emre, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Soner, Holse, Emre, Musaba, Mouandilmadji.

IREM ÖZCAN

