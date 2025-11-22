Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ), tarafından 22 Kasım 2025 Cumartesi günü, şehirdeki bazı noktalarda devam eden su kesintileri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Boru patlağı, arıza onarım ya da planlı bakım çalışmaları nedeniyle suları kesilen Mersinliler, "Mersin'de su kesintisi ne zaman bitecek?" sorusuna cevap aramaya başladı.

MESKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, 22 Kasım 2025 Cumartesi günü Mezitli ve Erdemli ilçelerinde yaşanan su kesintileri vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Mersin'in Mezitli ve Erdemli ilçelerinde yaşanan su kesintileri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özellikle Mezitli'deki Doğlu ve Şahin Tepesi ile Erdemli'deki Kargıpınarı mahallerinde suların ne zaman geleceği merak ediliyor.

22 KASIM MERSİN'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

22 Kasım Mersin'de suların geleceği bitiş saati belli oldu. Buna göre, Mezitli - Doğlu'da ve Şahin Tepesi'nde sular 09.00'da, Erdemli - Kargıpınarı'da 11.00'de gelecektir.

MEZİTLİ - DOĞLU, ŞAHİN TEPESİ - 09.00

ERDEMLİ - KARGIPINARI - 11.00

SEVCAN GİRGİN

