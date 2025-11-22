Türkiye Gazetesi E-Gazete
"Bunlar kimdir acabâ?!"

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
Abdülvehhâb-ı Şa’rânî hazretleri anlatıyor:

Seyyid Ahmed Bedevî hazretleri için okunacak mevlid-i şerîf için toplanmıştık.

Ancak hiç tanımadığımız kimseler vardı aramızda.

Çok merak ettim...

Yanlarına sokulup;

“Sizi ilk defâ görüyorum. Buraya, ne maksatla ve nereden geldiniz?” diye sordum.

Cevâbında;

“Biz Hindistan'dan geldik. Gâyemiz; Ahmed Bedevî hazretlerini ziyâret ve mevlid-i Nebevîyi dinlemektir" dediler.

Sordum yine:

“İyi de, Hindistan buraya çok uzak. Ahmed Bedevî hazretlerini siz nereden tanıyorsunuz?’

O kimseler;

“Onu tanımayan mı var. Dünyânın her yerinde oturan Müslümanlar, onu tanır. Hattâ okyanusların ötesinde yaşayan Müslümanlar bile o zâtı tanır” dediler.

Ve ayrıca;

“Hattâ yalnız insanlar değil, cinler de onu tanır ve her yıl gelip, onun mevlidine katılırlar. Biz ne zaman daralsak, ondan imdât isteriz. Bi iznillah ânında yetişir imdâdımıza, diye ilâve ettiler.”

● ● ●

Bâzı sevdikleri de;

“Feyiz almak nasıl olur efendim?” diye sordular bu zâta.

Cevâbında;

“Allah dostları, yâni velîler, feyiz gelmesine vâsıtadır. Yâni o büyükler; menbadan, kaynaktan gelen suyu veren musluk gibidirler” buyurdu.

