Türkiye yeni yıla yenilenebilir enerjide rekor kırarak başladı. Rüzgardan elektrik üretimi, 3 Ocak’ta 259 bin 76 megavat-saat ile günlük bazda rekor kırdı. Ocak ayının ilk haftasında üretilen elektriğin dörtte biri rüzgardan karşılandı.

Verileri değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Her geçen gün artan yenilenebilir kurulu gücümüzle yeni rekorlara imza atıyoruz. 2026 yılına da rekorla başladık. Rüzgardan elektrik üretimi, 3 Ocak’ta 259 bin 76 megavat-saat ile günlük bazda en yüksek üretim rakamına ulaştı" ifadelerini kullandı.

EN AZ 2 BİN MEGAVAT KAPASİTELİ YEKA

Yenilenebilir enerji yatırımlarının süreceğini kaydeden Bakan Bayraktar, "Enerjide Tam Bağımsız Türkiye hedefimize ulaşma noktasında yenilenebilir enerji stratejik bir rol üstleniyor. 2026'da da en az 2 bin megavat kapasiteli YEKA yarışmaları yapmayı hedefliyoruz. Karada ve denizde önümüzdeki dönemde yapacağımız yeni yatırımlarla potansiyelimizi enerjiye dönüştürmeye devam edeceğiz" dedi.

DENİZ ÜSTÜ RÜZGAR

Deniz üstü rüzgar santrallerine yönelik olarak da YEKA modeline benzer bir modeli ortaya koymayı düşündüklerini ifade eden Bakan Bayraktar, "2035’e kadar 5 bin megavat deniz üstü rüzgar kapasitesini hayata geçirmeyi planlıyoruz" açıklamasını yaptı.

KURULU GÜCÜN ÜÇTE BİRİ RÜZGAR VE GÜNEŞTEN

Türkiye’nin elektrik kurulu gücü, geçtiğimiz Kasım ayı sonu itibariyle 121 bin 782 megavat seviyesine yükseldi. Toplam kurulu güç içerisinde güneş kurulu gücü 24 bin 669 megavat, rüzgar kurulu gücü ise 14 bin 546 megavata ulaştı. Elektrik kurulu gücünde güneşin payı yüzde 20,3’e, rüzgarın payı da yüzde 11,9’a erişti. Böylece, kurulu gücün üçte biri sadece rüzgar ve güneşten oluştu.

