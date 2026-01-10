Samsung’a rakip çıkıyor… Motorola, CES 2026 kapsamında kitap tipi tasarıma sahip katlanabilir akıllı telefonunu kullanıcılara sundu. Markanın Razr Fold adıyla piyasaya süreceği yeni modelde, bugüne kadar kullandığı kapak tasarımlarının dışına çıktığı görüldü. Öte yandan Motorola, ekran boyutları, kamera donanımı ve kalemi hakkında bilgiler de paylaştı. İşte detaylar…

Motorola, CES 2026 kapsamında yeni bir ürünün tanıtımını yaptı. Razr Fold, Motorola’nın ilk kitap tarzı katlanabilir telefonu olma özelliğini taşıyor. Cihaz, dikey yerine yatay şekilde açılarak küçük bir tablet deneyimi sunuyor. Telefon kapalı haldeyken 6,6 inç büyüklüğünde bir dış ekrana sahip. Bu ekran üzerinden navigasyon talimatları takip edilebiliyor, mesajlara hızlı cevap verilebiliyor ve müzik uygulamaları rahatlıkla kontrol edilebiliyor.

Samsunga yeni rakip! Motoroladan bir ilk: Razr Fold görücüye çıktı

KÜÇÜK BİR TABLET DENEYİMİ SUNUYOR

İç kısımda ise 2K çözünürlüğe sahip 8,1 inçlik LTPO OLED katlanabilir ekran yer alıyor. Tablet benzeri bu ekranda ise; çoklu görev, film ve dizi izlenebilecek, oyun oynanabilecek. İşlemci tarafında, Qualcomm'un en yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5'in bir alt kademesinde yer alan Snapdragon 8 Gen 5 yer alıyor. Cihaz gücünü 5200 mAh kapasiteli silikon karbon bataryadan alıyor ve 90W hızlı şarj destekleniyor.

Razr Fold’un kamera tarafında ise toplam beş sensör bulunuyor. Arka tarafta yer alan üçlü kamera kurulumunda 50 megapiksellik ana kamera Sony LYTIA sensörüyle destekleniyor. Buna, makro çekim yapabilen ultra geniş açılı lens ve 3x optik yakınlaştırma sunan telefoto lens eşlik ediyor. Selfie çekimleri için kapalıyken kullanılabilen 32 MP’lik bir dış kamera ve cihaz açıkken görüntülü görüşmelere yönelik 20 MP’lik bir iç kamera yer alıyor. Video tarafında ise Dolby Vision desteği dikkat çekiyor.

Motorola’nın yeni katlanabilir modeli, avuç içi reddetme özelliğine sahip Moto Pen Ultra kalemiyle de uyumlu olacak. Bu özellik, Samsung’un son Galaxy Z Fold modellerinde kalem desteğini kaldırmasının ardından, stylus kullanan kullanıcılar için Razr Fold’u öne çıkarıyor. Cihazda ayrıca çevrimdışı çalışabilen yapay zekâ özellikleri bulunuyor. “Catch Me Up” özelliği kaçırılan bildirim ve içerikleri özetlerken, “Next Move” kullanıcının alışkanlıklarına göre öneriler sunarak günlük planlamayı kolaylaştırıyor.

FİYATI MERAK EDİLİYOR

Razr Fold’un Pantone’dan ilham alan iki renk seçeneğiyle; Karanlık Mavi ve Zambak Beyazı olarak satışa sunulması bekleniyor. Motorola henüz resmi fiyatı açıklamasa da, cihazın 1.200 ila 1.500 sterlin aralığında olacağı iddia ediliyor. Bu da modeli, Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Google Pixel Pro Fold gibi rakiplerine kıyasla daha erişilebilir hale getirebilir.

Bu tasarım, Motorola için yeni olsa da Samsung’un yıllardır kullandığı kitap tipi katlanabilir formu temel alıyor. Edinilen bilgilere göre, Apple da benzer bir model üzerinde çalışıyor. Yeni katlanabilir telefonun yaz sonuna doğru piyasaya çıkması bekleniyor.

