Çizgi roman dünyasının konuştuğu olay... Superman’in ilk kez okurla buluştuğu ve CGC 9.0 derecesine (çok iyi korunmuş bir kopya) sahip olan Superman No. 1 çizgi romanı, rekor fiyata satılarak tarihe geçti. Bu özel kopya, 2000 yılında Hollywood yıldızı Nicolas Cage’in evinden çalınmış, 2011 yılında ComicConnect tarafından bulunarak geri alınmıştı.

KOLEKSİYON DÜNYASININ EN ÖNEMLİ ESERİ

1938 yılının haziran ayında DC Comics tarafından piyasaya sürülen Action Comics No. 1, Superman’in (Man of Steel) ilk görünümünü yansıttığı için 'süper kahraman' türünün başlangıcı olarak kabul ediliyor. O dönem yalnızca 10 sente satılan bu çizgi roman, bugün koleksiyon dünyasının en değerli eseri haline geldi.

Dünyada kalan 100 kopyadan biri: 1938 tarihli çizgi roman rekor fiyata satıldı! Fiyatı, duyanların dudağını uçuklattı

'EN PAHALI ÇİZGİ ROMAN' REKORUNU KIRDI

Bu özel kopya, 2000 yılında Hollywood yıldızı Nicolas Cage’in evinden çalınmış, 2011 yılında ComicConnect tarafından bulunarak geri alınmıştı. Aynı yıl 9,12 milyon dolara satılan çizgi roman, o dönemde de kendi rekorunu kırmıştı. 15 yılın ardından eser, bu kez 15 milyon dolarlık satış bedeliyle tüm zamanların en pahalı çizgi romanı oldu.

Satışı gerçekleştiren Metropolis Collectibles/ComicConnect’in sahibi Vincent Zurzolo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çizgi romanın durumuna ve önemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Zurzolo, eserin “beyaz ve temiz kapağı, parlak mürekkepleri ve çarpıcı genel görünümüyle olağanüstü bir kondisyonda” olduğunu vurguladı.

Paylaşımında Superman’in temsil ettiği değere de değinen Zurzolo, şu ifadeleri kullandı:

“Superman’i düşündüğümüzde, aslında dünyanın en büyük göçmen hikâyesini düşünürüz. Genç Clark Kent, Amerikan rüyasını yaşayan ve gerçekleştiren bir karakterdir. Jerry Siegel ve Joe Shuster’ın oluşturduğu ilk ve en büyük süper kahramanı bugün hâlâ konuşabiliyor olmamız büyük bir ayrıcalık.”

Uzmanlara göre 'Superman No. 1', yalnızca bir çizgi roman değil, Amerikan pop kültürünün ve süper kahraman mitolojisinin temel taşı olarak görülüyor.

