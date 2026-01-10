Doğu Karadeniz'in lezzet atlası: Ordu sofrası

Ordu, köklü mutfak kültürü ve zengin biyoçeşitliliğini gastronomi temelli bir turizm potansiyeline dönüştürmeyi hedefliyor. Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler ve OTSO Başkanı Adil Levent Karlıbel’in katkılarıyla şekillenen bu vizyon, kentin gastronomi alanındaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

UNESCO’nun 1989 tarihli Geleneksel Kültür ve Folklorun Korunması Tavsiye Kararı, 2001 Kültürel Çeşitlilik Evrensel Bildirgesi ve Kültür Bakanları Üçüncü Yuvarlak Masa Toplantısı’nda kabul edilen 2002 İstanbul Bildirgesi’nde de vurgulandığı üzere; somut olmayan kültürel miras, kültürel çeşitliliğin taşıyıcısı ve sürdürülebilir kalkınmanın güvencesi olarak büyük önem taşımaktadır.

Somut kültürel ile doğal miras arasındaki köklü ve karşılıklı ilişki dikkate alındığında, Ordu’nun oldukça zengin bir kültürel mirasa ve genetik biyoçeşitliliğe sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca kent, önemli yiyecek üretim-tüketim zincirleriyle geçmişte olduğu gibi gelecekte de gastronomi alanında önemli bir noktada.

Bu doğrultuda, geleneksel Ordu lezzetlerinin tadılabileceği, bu yiyeceklerin içerikleri hakkında bilgi edinilebileceği ve aynı zamanda yapım aşamalarına tanıklık edilebilecek bir alan oluşturulması fikri uygulanabilir bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir.

AKTÖR OLMA POTANSİYELİNDE

Ordu mutfak kültürü; kökleri çok eskiye dayanan çeşitliliği, kişilikle bir duruşa ve bu duruşu haklı kılan bir birikime sahip. Tarımın yanı sıra arıcılık, küçükbaş hayvancılık ve balıkçılık gibi alanlarda da önemli bilgi ve deneyime sahip olan Ordu, üretim süreçlerine ilişkin arayışlarda değerli bir bilgi birikimi sunmaktadır. Yiyecek üretiminde olduğu kadar tüketim pratiklerinde de zengin bir geçmişe ve çeşitliliğe sahip olan kent, gastronomi alanında Türkiye ölçeğinde güçlü bir aktör olma potansiyelini barındırmaktadır.

Bu çerçevede Ordu, sahip olduğu turizm potansiyelini daha etkin ve doğru bir biçimde değerlendirerek gastronomi alanındaki konumunu güçlendirebilir. Tüm bu unsurlar göz önünde bulundurulduğunda, Ordu şehrinin mevcut hedeflerinin yanı sıra en önemli hedeflerinden birinin gastronomi olması gerektiği açıktır.

Doğu Karadeniz'in lezzet atlası: Ordu sofrası

BÜTÜN DÜNYAYLA PAYLAŞMALI

Ordu coğrafyasının somut olmayan soyut kültür varlıkları arasında olan yiyecek ve içecek kültürü, aslında hem onlar ile övünmeyi hem de bir değer olarak yaşatılmayı hak ediyor. Gastronomi organizasyonlarının, güncel hayata yönelik kolektif bir bilinç oluşturmadaki rolü Ordu için son derece önemli. Ordu; sürdürülebilir, derinlikli ve kişilikli ilişkilerinden, bereketli coğrafyasından ve kültürel birikiminden doğan mutfak kimliğiyle “var oluş”unun ifadesi olan bu zenginliği dün olduğu gibi bugün de tüm dünya ile paylaşmalıdır.

YAPILACAK DAHA ÇOK ŞEY VAR

Doğu Karadeniz’in yükselen yıldızı olan Ordu; gastronomi penceresinden bakıldığında sahip olduğu konum avantajı, zengin su kaynakları, iklim özellikleri ve tarihi geçmişiyle oldukça sıra dışı bir potansiyele sahiptir. Ordu’da sofralar, dünden bugüne yalnızca bir beslenme alanı değil; kaynaşmanın, birliğin, dostluğun ve barışın en güçlü ifadesi olmuştur.

Bu doğrultuda Ordu’nun yiyecek ve içecek kültürleri hakkında kapsamlı araştırma, analiz ve değerlendirmeler yapılmalı. Mevcut kaynaklar incelenmeli ve literatür taramaları gerçekleştirilmelidir. Gastronomi tabanlı, çok uluslu ya da ülke çapında etkili kurum ve kuruluşlarla Ordu buluşmaları organize edilmeli, gastronomi odaklı tanınırlık faaliyetlerinde ev sahipliği yapma potansiyelleri araştırılmalı ve hayata geçirilmelidir.

Özgün ırkların, yerel tohumların ve geleneksel üretim araçlarının yaygınlaştırılmasını amaçlayan çalışmalar desteklenmeli, pazar alanları çoğaltılarak üretici ve tüketici buluşmaları artırılmalıdır. Ulusal ve uluslararası platformlarda görünürlüğü güçlendirecek çalışmalar yapılmalı. Yazılı ve görsel medya ile sosyal medya araçları etkin ve yoğun biçimde kullanılmalıdır. Bu süreçte lobi faaliyetleri de sistemli şekilde güçlendirilmelidir.

Özetle yapılacak çok şey var. Daha da önemlisi, bu çalışmaların güçlü bir karşılığı bulunmaktadır. Ordu Valisi Sayın Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hilmi Güler ile Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Adil Bey’in bu alandaki gayretleri ve katkıları alkışlanmaya değer. Ordu, ülkemizin en temiz ve en düzenli şehirlerinden biridir. Ancak henüz bitmedi.