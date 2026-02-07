14 Şubat'ta gönül sofrasında bir arada... Mideniz değil ruhunuz doysun

Sevgiyi kutlamaya hizmet eden 14 Şubat tarihinde sofranın gerçek lezzeti, pahalı menülerde değil, birlikte pişirilen bir tas çorbanın veya Üsküdar sahilindeki bir simit-çay samimiyetinin içindedir.

Anadolu’nun efsane aşklarından ilham alan bu özel günde, asıl olan mideyi değil ruhu doyurabilmek. Bu yıl en güzel tarifiniz; içine sevgi kattığınız sade bir yemek ve içten bir “Seni seviyorum” olsun.

Her yıl 14 Şubat tarihinde SEVGİLİLER GÜNÜ yani ST. VALENTINE’S DAY hemen her ülkede kutlanan özel gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi’nin inanışına dayanan bugün, Valentine ismindeki bir din adamı için ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmış.

Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır. Günümüzde, sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir. Biraz daha derinlere inelim, 1712 yılına ait İsveç almanağında 14 Şubat Valentine olarak görülür. Aslında ŞUBAT ayı ortasının aşk meselesi antik çağlara dayandırılabilir. Antik Yunan takvimlerinde, ocak ile şubat ayı ortasının arasında kalan zaman GAMELYON AYI olarak adlandırılarak Zeus ile Hera’nın kutsal evliliğine adanmış. Antik Roma’da 15 Şubat, "bereket tanrısı" LUPERCUS’un onuruna, LUPERCALİA GÜNÜ olarak kutlanmış...

HER ŞEYİN FAZLASI BU TOPRAKLARDA

Türk edebiyat tarihinde aşkları efsane olmuş beş çift âşık olduğu biliniyor. Bunların aşkları dilden dile dolaşarak günümüze kadar gelmiş ama hiç birisi de bir türlü sevdiğine kavuşamamış. Her birinin başından çeşitli olaylar geçmiştir… ASLI İLE KEREM, LEYLÂ İLE MECNUN, FERHAT İLE ŞİRİN, ARZU İLE KAMBER, ASUMAN İLE ZEYCAN gibi yüzlerce yıldır toplumsal hafızamızın içerisinde dinlediğimiz aşk hikâyelerini bu özel günde referans almanın da çok mümkün olduğunu görmek lazım. Öyle ya konu aşk, konu sevgi ise Anadolu toprakları birçok şeyde olduğu gibi fazlasını yaşatmış. Yok eğer siz manevi açıdan ele almak isterseniz “İrfan ehli, geçici aşkı da tatmin fikri olmadıkça hoş görmüşlerdir; çünkü onlarca aşk; âşığın gözünden bütün varlıkları, gönlünden bütün istekleri sürer çıkarır” (A. Gölpınarlı). Bu nedenle geçici aşk, “mecaz hakikatin köprüsüdür” denerek gerçek aşka ulaşmanın bir yolu kabul edilmiştir. Divan edebiyatında işlenen aşk da aşk-ı hakikiye ulaşmak için köprü görevini gören bu mecazi aşktır. O zaman bu keyifli günü istediğiniz gibi sevgi ile aşk ile doldurup keyifle kutlayalım.

Sevgililer Günü’nüzü bizim topraklarımıza dair bir şiirle kutluyorum:

Sen hece seversin, Elif seversin,

Gerdana dökülmüş zülüf seversin.

Bulamazsan kara bağrın döversin,

Seni taştan taşa çalarım gönül.

“Ben Ferhat’ım” dersin, dağı delemen,

Her zaman ağlarsın, hiç de gülemen.

Hangi yöne gideceğini bilemen,

Seni taştan taşa çalarım gönül.

Çok güzel görürsün çirkin Şirin’i,

Hiç tanımazsın sen âşıkların pirini.

Sığ bakarsın, göremezsin derini,

Seni taştan taşa çalarım gönül.

Zeycan olur Asuman’ı ararsın,

Her geçenden sevdiğini sorarsın.

Aslı olsan sen de nâra yanarsın,

Seni taştan taşa çalarım gönül.

ÖNEMLİ OLAN NE YEDİĞİNİZ DEĞİL

Sevgililer Günü'nde ne yiyeceğimizin bir önemi yok elbette, asıl olan ruhun doymasıdır. Ama illaki bir yemek söyle derseniz, evinizde birlikte pişireceğiniz bir tas çorba bile anlamlı ve dünyanın en lezzetli yemeği olabilir. Ya da Üsküdar sahilinde peynir, simit ve çay üçlüsü eşliğinde sevdiğiniz ile oturup KIZ KULESİ’ni seyredeceğiniz tahta bank dünyanın en güzel lokantası olur. Hediye konusu ise sevgili annenizin ellerini, sevgili karınızın yanağından öpün, sevgilinize sımsıcak bakın ellerinden tutun ve tüm sevdiklerinize SENİ SEVİYORUM deyin. Daha güzel hediye ben bilmiyorum.

4 KAŞIK ÇORBASI

MALZEMELER

>> 1 yemek kaşığı yeşil mercimek

>> 1 yemek kaşığı kırmızı mercimek

>> 1 yemek kaşığı pirinç

>> 1 yemek kaşığı bulgur

>> 6 su bardağı su

>> 3 çay kaşığı tuz

Terbiyesi için;

>> 1 su bardağı yoğurt

>> 2 yemek kaşığı un

>> 1 adet yumurta sarısı

>> 5 damla limon suyu

Üzeri için;

>> 1 yemek kaşığı tereyağı

>> 1 tatlı kaşığı nane

>> 1 tatlı kaşığı pul biber

HAZIRLANIŞI

Dört bakliyat grubu bir kâsede birleştirilir. Yumurta, yoğurt, limon suyu ve un da bir kâsede güzelce homojen bir kıvam alana kadar karıştırılır. Bakliyatlar altı su bardağı su eklenilen tencerede haşlamaya bırakılır. Terbiyeye biraz sıcak su eklenir. Ilıştırıldıktan sonra tencereye ilave edilir. Karıştırılarak koyulaşana kadar pişirilir. Küçük bir sos tavasında tereyağı eritilir. Nane ve pul biberi eklenir. Bekletmeden ocaktan alınır. Tereyağı da çorbaya ilave edilerek karıştırılır. Sıcak şekilde servis edilir.

YOĞURTLU BUĞDAY SALATASI

MALZEMELER

> 1, 5 su bardağı buğday

>> 1 su bardağı haşlanmış mısır

>> 4 dal taze soğan

>> 1 adet orta boy kapya biber

>> 8 tane orta boy kornişon turşu

>> Yarım demetten az maydanoz

>> 4 yemek kaşığı zeytinyağı

>> 3 su bardağı yoğurt

>> Tuz

Sosu için;

>> 2 yemek kaşığı zeytinyağı

>> 1 tatlı kaşığı tereyağı

>> Kırmızı toz biber

>> Ceviz

HAZIRLANIŞI

Buğday, düdüklüde yumuşayana kadar pişirilir. Ocaktan alınan buğday süzgece alınıp soğuk sudan geçirildikten sonra süzmeye bırakılır. Diğer yandan, malzemeler geniş bir kap içerisine doğranır. Soğuyup suyu süzülmüş olan buğday, hazırlanan malzemelerin üzerine ilave edilerek karıştırılır. Başka bir kapta susuz yoğurt çırpılır. Arzuya göre bir kaşık kadar mayonez ilave edilebilir. Yoğurt ve salata buluşturulur ve harmanlanır. Servis tabağına alındıktan sonra, küçük bir tavada kızdırılan yağlarda kavrulan ceviz ile toz biber salata üzerine gezdirilir.

SÜT HELVASI

MALZEMELER

1 litre süt

>> 5 yemek kaşığı tereyağı

>> 5 yemek kaşığı un

>> 1 su bardağı toz şeker

>> 1 paket vanilin

>> 1 adet yumurta sarısı

Üzeri için;

>> 4 yemek kaşığı fındık içi

HAZIRLANIŞI

Süt ve toz şeker bir tencereye alınır, şeker eriyene kadar karıştırılarak ısıtılır. Ayrı bir tavada tereyağı eritilir, un eklenir ve kokusu çıkana kadar orta ateşte kavrulur. Şekerli süt, unlu karışıma azar azar eklenir. Karışım sürekli karıştırılarak koyulaşana kadar kontrollü pişirilir. Ocaktan almadan önce vanilin ve yumurta sarısı ilave edilir, hızlıca karıştırılarak ocaktan alınır. Hazırlanan karışım fırın kabına dökülür, üzeri kabuk tutana kadar yaklaşık 10 dakika kadar bekletilir. Fırın 230 dereceye ısıtılır. Tatlı, önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 15 dakika pişirilir. Fırından çıkarılan süt helvası isteğe göre sıcak ya da oda sıcaklığında, fındık içi ile süslenerek servise sunulur.

