Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla ‘Küllerinden Doğdu Yine, Türkiye’min Gücüne Bak’ temasıyla düzenlenen 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, Osmaniye ve diğer illerde tüm Türkiye’nin hep birlikte devlet-millet el ele vererek asrın dayanışmasında ortaya koyduğu güzel iş birliğiyle yaraların sarıldığını dile getirdi.

“Biz, Karadeniz’in derinliklerindeki doğalgazı bulduk, onu çıkardık, şimdi her yerde evlerimizde kullanıyoruz” diyen Bayraktar, şöyle devam etti: Adı terörle anılan Gabar’da petrolümüzü bulduk. Her gün onu üretmeye devam ediyoruz. 70 yıllık rüya Akkuyu’yu yaptık, inşallah oradan ilk elektriği bu sene içerisinde üreteceğiz ancak bunları yapabilen bir ülke, devlet bu kadar büyük bir felaketin üstesinden gelip böyle yüz binlerce konutu vatandaşlarına verebilirdi. Yapacak çok işimiz var.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ 2 milyar dolarlık enerji anlaşması imzalandı! Türkiye ile Suudi Arabistan arasında dev yatırım

Elektrik ve doğalgaz ihtiyacının arttığını belirten Bayraktar, şunları kaydetti: İnşallah bu hizmetlerde hiçbir aksama olmadan vatandaşlarımıza bunları vereceğiz ama verirken ne yapacağız? Daha ucuz vereceğiz. İnşallah biz bu devlet desteklerine, Hazine ve Maliye üzerinden yaptığımız desteklere devam edeceğiz. İhtiyaç sahiplerimize inşallah bu hizmetleri daha uygun şartlarda vermeye gayret edeceğiz. Ne kadar petrol üretirsek, doğalgaz üretirsek, ne kadar hazinemiz güçlü olursa inşallah bu destekler, daha güçlü bir şekilde devam edecek. Türkiye, kararlılıkla büyük ve güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Biz güçlü, bir ve bir arada oldukça, Türkiye terörden tamamıyla kurtuldukça, bu bölge terörsüz bölge oldukça işte bunun neticelerini hep birlikte alıyoruz. Bakın, Gabar’da milyonlarca yıldır o toprağın altındaki petrole terörden dolayı yıllarca gidilemedi. On yıllarca o mücadeleyi verdik ama ne zaman ki bölge terörden temizlendi, şimdi o dağların altındaki petrol, bize büyük bir ekonomik kazanç olarak geri dönmeye başladı.



Haberle İlgili Daha Fazlası