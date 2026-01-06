"Câriyelerden biri annen olabilir!"

İbni Sîrîn hazretleri, meşhur rüyâ tâbircisidir.
Bir kimse bu zâta;
"Ben rüyâmda, zeytinyağını zeytinlerin üzerine döktüğümü gördüm. Acabâ tâbiri nedir?" diye sordu.
İbni Sîrîn, ona;
"Zeytinyağı zeytinden olmadır, aslına gidiyor. Sen câriyelerini araştır. Onlardan biri, genç yaşta esîr edilen annen olabilir" dedi.
Adam şaşırdı!
Gidip araştırdı...
Hakîkaten bir câriyesinin, “kendi annesi” olduğu ortaya çıktı.
● ● ●
Bir başkası da;
"Rüyâmda incileri domuzların boynuna astığımı gördüm. Acabâ tâbiri nedir?" diye sordu.
İbni Sîrîn cevâben;
"Sen, lâyık olmayan kimselere hikmet öğretiyor olabilirsin" buyurdu.
Adam araştırdı...
Düşündü taşındı...
Talebelerinden birinin bu işlere ehil ve lâyık olmadığını öğrendi.
● ● ●
Bir adam da;
"Ben, rüyâmda bir kuşun, mescitten güzel bir taşı alıp gittiğini gördüm" dedi.
İbni Sîrîn dinledi.
Ve cevap olarak;
"Hasan-ı Basrî vefât etmiştir" buyurdu.
Hakîkaten o gece vefât etmişti...