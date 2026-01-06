"Câriyelerden biri annen olabilir!"

İbni Sîrîn hazretleri, meşhur rüyâ tâbircisidir.

Bir kimse bu zâta;

"Ben rüyâmda, zeytinyağını zeytinlerin üzerine döktüğümü gördüm. Acabâ tâbiri nedir?" diye sordu.

İbni Sîrîn, ona;

"Zeytinyağı zeytinden olmadır, aslına gidiyor. Sen câriyelerini araştır. Onlardan biri, genç yaşta esîr edilen annen olabilir" dedi.

Adam şaşırdı!

Gidip araştırdı...

Hakîkaten bir câriyesinin, “kendi annesi” olduğu ortaya çıktı.

● ● ●

Bir başkası da;

"Rüyâmda incileri domuzların boynuna astığımı gördüm. Acabâ tâbiri nedir?" diye sordu.

İbni Sîrîn cevâben;

"Sen, lâyık olmayan kimselere hikmet öğretiyor olabilirsin" buyurdu.

Adam araştırdı...

Düşündü taşındı...

Talebelerinden birinin bu işlere ehil ve lâyık olmadığını öğrendi.

● ● ●

Bir adam da;

"Ben, rüyâmda bir kuşun, mescitten güzel bir taşı alıp gittiğini gördüm" dedi.

İbni Sîrîn dinledi.

Ve cevap olarak;

"Hasan-ı Basrî vefât etmiştir" buyurdu.

Hakîkaten o gece vefât etmişti...

