İbadetten tad alanlar...

Hallâc-ı Mansur hazretlerinin asıl adı Hüseyin bir Mansur'dur.

306 (m. 918)’de şehîd edildi.

Kalbi, Hak teâlânın aşkıyla yanar, şiddetli mücâhede ve riyâzet yapardı.

Nefsinin istediğini yapmaz, istemediklerini yapardı.

Her gün “bin rekât” namâz kılardı.

Bu âdetini, hiç bozmamıştı.

Yalnız, öldüğü gece, beş yüz rekât kılmıştı.

● ● ●

Bâzı sevenleri;

“Efendim, bu yüksek dereceye erişmişken niçin bu kadar çok ibâdet yapıyorsunuz” dediler.

Onları dinledi.

Ve cevâbında;

“Bir kul Rabbine dost olursa, o, ibâdetten başka hiçbir şeyden tat almaz” buyurdu.

● ● ●

Bu zât bir gün, Hallâc, yâni pamuk atıcısı olan bir tanıdığının dükkânına gitmişti.

Dükkân sâhibi yoktu...

Bir iş için çıkmıştı dükkândan.

Mübârek zât pamuklara baktı.

Sonra eliyle bir “işâret” yaptı...

Pamukla çekirdek ayrıldı.

Az sonra geldi dükkân sâhibi.

Gördü ki; bir günlük iş bir anda hâlledilmiş.

Bu hâdiseden sonra ona “Hallâc” dediler.

Yoksa, asıl mesleği bu değildi mübârek zâtın.

Abdüllatif Uyan'ın önceki yazıları...