Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR YAŞAM RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Abonelik
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

İbadetten tad alanlar...

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
Kaydet
a- | +A

Hallâc-ı Mansur hazretlerinin asıl adı Hüseyin bir Mansur'dur.

306 (m. 918)’de şehîd edildi.

Kalbi, Hak teâlânın aşkıyla yanar, şiddetli mücâhede ve riyâzet yapardı.

Nefsinin istediğini yapmaz, istemediklerini yapardı.

Her gün “bin rekât” namâz kılardı.

Bu âdetini, hiç bozmamıştı.

Yalnız, öldüğü gece, beş yüz rekât kılmıştı.

● ● ●

Bâzı sevenleri;

“Efendim, bu yüksek dereceye erişmişken niçin bu kadar çok ibâdet yapıyorsunuz” dediler.

Onları dinledi.

Ve cevâbında;

“Bir kul Rabbine dost olursa, o, ibâdetten başka hiçbir şeyden tat almaz” buyurdu.

● ● ●

Bu zât bir gün, Hallâc, yâni pamuk atıcısı olan bir tanıdığının dükkânına gitmişti.

Dükkân sâhibi yoktu...

Bir iş için çıkmıştı dükkândan.

Mübârek zât pamuklara baktı.

Sonra eliyle bir “işâret” yaptı...

Pamukla çekirdek ayrıldı.

Az sonra geldi dükkân sâhibi.

Gördü ki; bir günlük iş bir anda hâlledilmiş.

Bu hâdiseden sonra ona “Hallâc” dediler.

Yoksa, asıl mesleği bu değildi mübârek zâtın.

Abdüllatif Uyan'ın önceki yazıları...

YAZARIN SON YAZILARI
Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
ÖNE ÇIKANLAR
ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALESİ İLANI
ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALESİ İLANI
Kaydet
Evde robot hizmetçi dönemi! Dünyanın en yeni teknolojileri CES’te görücüye çıktı
Evde robot hizmetçi dönemi! Dünyanın en yeni teknolojileri CES’te görücüye çıktı
Kaydet
Teknoloji kolejleri kurulacak: 5 yılda 2,5 trilyon liralık teknoloji yatırımı yapıldı
Teknoloji kolejleri kurulacak: 5 yılda 2,5 trilyon liralık teknoloji yatırımı yapıldı
Kaydet