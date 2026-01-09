Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği
"Fakirlik nedir efendim?"

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
Hallâc-ı Mansur hazretlerine, “Fakîrlik nedir efendim?” diye sordular.

Cevâbında;

“Fakîrlik, herkesten ümîdini kesmek ve her ihtiyâcını Rabbinden istemektir. Yâni bir Müslüman, ne kadar sıkıntıda olsa da, yine hiçbir işini âciz kullara arz etmemelidir.” buyurdu.

● ● ●

Bir gün de gençlere;

“Siz Allah katında kıymetli olmak ister misiniz?” diye sordu.

O gençler sevinip;

“Çok isteriz” dediler.

“Öyleyse Allahü teâlânın kıymet verdiğine kıymet verin. Hakîkî Müslüman, Allahü teâlânın emirlerine kıymet verir” buyurdu.

● ● ●

Bir gün de sevdiklerine;

“Kendinizi hiçbir Müslümandan üstün bilmeyin, bilâkis her Müslümanı kendinizden daha üstün tutun” buyurdu.

Ve ekledi:

“Her Müslümanı görünce, kendi saadetinizi, onun duâsını almakta bilin ve kendinizde hakkı bulunanların ‘kölesi’ gibi olun”

● ● ●

Bir sohbetinde de;

“Kendinizi, vermeye alıştırın, vermeye alışmayanların, son nefeste işi zordur” buyurdu.

“Niçin” dediler.

“Vermeye alışık olmadıkları için ruhlarını da zor verirler. Ölüm meleği, onların ruhlarını, yaş keçeden diken söker gibi çekip alır” buyurdu.

