Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel ekonomi, savaşlar ve çatışmalara karşı Türkiye’nin çözüm tekliflerini G20 Zirvesi'nde anlatacak.

İSMAİL KAPAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere “TUR” uçağıyla Güney Afrika Cumhuriyeti’ne gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en büyük 20 ekonominin yer alacağı zirvede, Gazze soykırımı ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi meseleleri gündeme getirip Türkiye’nin duruşunu anlatacak. Gazze için insani yardım çağrısı yapması beklenen Erdoğan, G20’de birçok liderle görüşerek küresel ekonomi, enerji güvenliği gibi konularda önemli mesajlar verecek.

Cumhurbaşkanı, küresel ekonomi, savaşlar ve çatışmalara karşı Türkiye’nin çözüm tekliflerini anlatacak.

SİNEM ERYİLMAZ

