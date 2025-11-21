Erzurum’da 160 koyunu otlamak için araziye çıkan ve kendisinden haber alınamayan çoban Abdurrahman Kansu, bugün öğle saatlerinde bulundu. 3 gün sonra bulunan 73 yaşındaki Kansu’nun nasıl hayatta kaldığı öğrenildi.

Yakutiye ilçesi Çayırtepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda 19 Kasım'da saat 08.00 sıralarında, İdris Çakmak'a ait koyun sürüsünü ahırdan çıkaran Abdurrahman Kansu, otlatmak üzere araziye götürdü. Sis nedeniyle görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü bölgede; akşam çoban Kansu ve sürü dönmeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi.

Merkeze yaklaşık 10 kilometre mesafedeki mahalleye AFAD, İl Jandarma ve Yakutiye Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. 19 Kasım akşamı başlayan arama çalışmaları dün de devam etti. Jandarma iz takip köpeği Tapan'ın da kullanıldığı aramalara, soğuk hava ve yoğun sis nedeniyle gece saatlerinde ara verildi.

SÜRÜ İLE BİRLİKTE SAĞ SALİM BULUNDU

Jandarma ve AFAD ekipleri, bu sabah yeniden arama çalışmalarına başladı. Sisin etkili olduğu bölgede, bugün öğle saatlerinde Tufanç Mahallesi yakınlarında sürü ile birlikte çoban sağ olarak bulundu. Ambulansla olay yerinden alınan çoban hastaneye sevk edildi.

KOYUNLARIN ARASINDA SICAKLIĞINI MUHAFAZA ETMİŞ

Erzurum Macera Off-Road Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri sürüsüyle bataklıkta buldukları çobana ilk müdahaleyi arazide yaptı. Kulüp Başkanı Lokman Toptaş, yaptığı açıklamada, "3 gündür dağlarda kırsalda arama tara yapıyorduk. Yoğun sis vardı. Çoban kendisini koyunların arasına alarak sıcaklığını muhafaza etti. Bu şekilde hayatta kaldı. Bulduğumuzda hala titriyordu. Sağlığı yerindeydi. Şeker dengesi bozulmuştu. Yiyecek ve sıcak bir şeyler istedi. Bu şekilde kendisini sağlık ekiplerine teslim ettik" diye konuştu.

JANDARMA EKİPLERİ AMBULANSA KADAR SIRTINDA TAŞIDI

Jandarma ekiplerinin sırtında ambulansa kadar taşınan yaşlı çoban termal battaniyelere sarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bu arada hastaneye gitmek istemeyen yaşlı çoban, "Benim hiçbir şeyim yok. Hasta değilim" diyerek hastaneye gitmemek için uzun süre direndi. Jandarma ekipleri ve yakınları yaşlı şahsı uzun uğraşlar sonucu şahsı ikna ederek ambulansa bindirdi. Çoban Abdurrahman Kansu'nun tedavisinin Erzurum Şehir Hastanesi'nde devam ettiği öğrenildi.

“ALLAH DEVLETİMİZİN EKSİKLİĞİNİ VERMESİN”

Sürü sahibi İdris Çakmak ise arama ve kurtarma ekiplerine fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Çobanımız Abdurrahman Kansu ve koyunlarımız sağ salim bulundu. Allah devletimizin eksikliğini vermesin. AFAD, Jandarma ekiplerimiz emeği geçen tüm ekiplerden Allah razı olsun" dedi.

