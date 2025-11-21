Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere müjdeli bir haber verdi. Bakan Yumaklı, 331 milyon 664 bin lira tarımsal destek ödemesinin bugün hesaplara aktarılacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Üretimi güçlendiren tarımsal desteklerin devam ettiğini belirten Yumaklı, "331 milyon 664 bin lira tarımsal destek ödemesi, bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Destek kapsamında şu ödemeler yapılacak:

Kırsal kalkınma yatırımlarına 290 milyon 934 bin 627 lira,

Bireysel sulama sistemlerine 33 milyon 874 bin 22 lira,

Sertifikalı tohum üretimine 5 milyon 593 bin 977 lira,

Hububat, baklagil ve dane mısır üretimine 805 bin 149 lira

Dane zeytin üretimine 456 bin 225 lira destekleme ödemesi yapılacak.

