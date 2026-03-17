Dubai finans piyasalarında gayrimenkul sektörünün performansını ölçen borsa endeksi, Orta Doğu’daki çatışmalar başladığından bu yana %-35 geriledi. Analistler, “Bu endeks konut fiyatlarının seyrini doğrudan ifade etmiyor. Ancak sektörde gelecek döneme dair endişeleri gösteriyor” uyarısında bulunuyor. Türklerin de Dubai’de 2 milyar dolarlık gayrimenkul yatırımı bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Orta Doğu’daki çatışmalarda hedef olan Dubai’de gayrimenkul sektörünün geleceği merak edilirken, savaşın başlangıcından bu yana sektörün performansını ölçen borsa endeksinde sert düşüşler yaşanıyor.

Dubai finans piyasalarında gayrimenkul sektörünün performansı, DFM Real Estate Index (Dubai Financial Market Real Estate Index) ile fiyatlanıyor. Bu endeks; Dubai borsasında işlem gören gayrimenkul geliştirme, inşaat ve mülk yönetimi şirketlerinin hisse senedi performanslarını toplu olarak gösteriyor.

YÜZDE 35 GERİLEDİ

Dünyanın en büyük gayrimenkul geliştiricilerinden biri olarak bilinen Emaar Properties başta olmak üzere, Deyaar Development ve Union Properties gibi şirketler de DFM Real Estate Index kapsamında yer alıyor.

Bu endeks, 26 Şubat’ta 16.666 seviyesinden kapanış yapmıştı. 17 Mart işlemlerinde ise 10.850 seviyesine kadar geriledi. Böylece söz konusu dönemde endekste yaklaşık %35 gibi sert bir düşüş gerçekleşti.

ENDİŞELERİ YANSITIYOR

Analistler, bu endeksin Dubai'deki gayrimenkul sektörünün gelecek beklentilerini fiyatladığını belirterek, “Eğer endeks düşüyorsa, bu durum gayrimenkul piyasasına olan güvenin azaldığını gösteriyor. Bu endeks, konut fiyatlarının seyrini doğrudan ifade etmiyor. Ancak gelecek dönemde satış hacmine yönelik bazı endişelere işaret ediyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

ORTA VADEYE DİKKAT

Bölgesel jeopolitik risklerin bu fiyat hareketinde etkili olduğunu aktaran analistler, “Bu tepkinin kısa vadeli ve ilk tepki olduğunu da unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla jeopolitik risklerin nasıl devam edeceği önemli. Gelecek birkaç aylık dönemde buna bağlı olarak daha gerçekçi bir tablo ortaya çıkacaktır” yorumunda bulunuyor.

TÜRKLERİN 2 MİLYAR DOLARI…

Dubai, Türk vatandaşlarının da en fazla gayrimenkul alımı yatığı şehirler arasında yer alıyor. Türklerin Dubai’deki gayrimenkul yatırımlarının büyüklüğünün 2 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor.

Uluslararası Gayrimenkul Danışmanı Abdullatif Koç da Dubai’de şu anda yaşanan durumun sıcaklığını koruduğunu, bölgede hayatın ise normal seyrinde devam ettiğini belirterek; jeopolitik riskler azaldıkça ortamın daha da sakinleşebileceği görüşünü aktardı.

