Bu yılın ilk 2 ayında ikinci el piyasada 1 milyon 137 bin 925 adet otomobil el değiştirdi. Pazarda %6,12 büyüme gerçekleşti. 10 yaş ve üzeri araç satışlarının toplam içinden aldığı pay ise %60'a yaklaştı. Rakamlar ‘ikinci el’ piyasada tüketicinin bütçesi hakkında da ipuçları verdi. BETAM verilerinde 10 yaş üzeri ortalama fiyatlar; 2009-2013 modellerde 803 bin TL ve 2014-2018 modellerde de 1,2 milyon TL olarak ölçülmüştü.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre bu yılın şubat ayında ikinci el otomobil piyasasında 556 bin 805 adet otomobilin devri gerçekleşti. Böylece yılın ilk 2 ayında ikinci el piyasada 1 milyon 137 bin 925 adet otomobil satıldı.

Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, bu yılın 2 ayında ikinci el pazarda %6,12 oranında satış artışı gerçekleşti.

'SIFIR' PAHALI OLUNCA...

Sıfır araç satışları Ocak-Şubat 2026'da %0,86 gibi sınırlı bir büyüme kaydetmişti. Rakamlar, tüketicilerin ikinci el otomobile yöneldiğini gösteriyor.

Sektör temsilcileri; yeni modeller ve artan maliyetlerin devreye girmesiyle birlikte 2026'da sıfır araç fiyatlarının yükseldiğini, bu sebeple otomobil severlerin ikinci el piyasaya yönelmeye başladığını ifade ediyor.

Her 100 otomobilden 60’ı… ‘İkinci el’de bütçemiz belli oldu

AĞIRLIK 5-10 YAŞ ÜZERİNDE

Veriler, ikinci el piyasada yaşına göre otomobil devirlerini de gösterdi. Buna göre 0-4 yaş arası araçlar toplam içinden %20,50 pay aldı. İkinci el piyasadaki satışların %79,50 gibi büyük bir çoğunluğu ise 5 yaş ve üzeri araçlarda gerçekleşti.

Öte yandan ikinci elde 10 yaş ve üzeri araç satışlarının aldığı payın ise %60'a yaklaşması dikkatlerden kaçmadı.

YÜKSEK FAİZ ETKİSİ

Sektör temsilcileri, burada finansman maliyetlerinin de yüksek seyretmesinin önemli bir faktör olarak öne çıktığını, yüksek faiz ortamında taşıt kredisi talebinin dip yaptığını, bunun da alım gücünü düşürerek, fiyatı daha uygun yaşlı araçlara yönelimi artırdığı görüşünü dile getiriyor.

TÜKETİCİNİN BÜTÇESİ

Bu arada satış eğilimleri, ikinci el piyasada tüketicilerin bütçesinin ne kadar olduğu konusunda da ipuçları veriyor.

BETAM tarafından açıklanan Ocak 2026 verilerine göre 10 yaş üzerinde ortalama fiyatlar; 2009-2013 model otomobillerde 803 bin TL ve 2014-2018 modellerde 1,2 milyon TL olarak ölçülmüştü. 2004-2008 model yılında ise ortalama fiyatlar 486 bin 452 TL olarak gerçekleşiyor…

