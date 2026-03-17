Borsa İstanbul’da bu yılın ilk 2 ayında 14 şirket borsa vizesi alırken; mart ayında Orta Doğu’da başlayan çatışmalar finansal piyasalarda risk iştahında düşüşe sebep oldu. Bu ay yeni halka arzlara da mola verildi. Öte yandan bu yıl halka arz olan şirketlerden 1’i hariç bütün hisselerin, primli seyrettiği görülüyor. 16 Mart kapanış fiyatları itibarıyla 1 hissede yükselişin boyutu %100’ü ve bir hissede de %200’ü aştı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da 2026 yılının ilk iki ayında halka arz olan şirket sayısında dikkat çeken artış yaşanmıştı. Bu dönemde 13 şirket SPK tarafından borsa vizesi aldı. 2025 yılının son haftasında talep toplayan 1 şirket de (ARFYE) dahil edildiğinde, Ocak-Şubat 2026 döneminde 14 hisse borsaya geldi.

Bu şirketlerin 4 tanesi ise (MCARD, LXGYO, GENKM, SVGYO) şubat ayında onay alıp, mart ayının ilk haftasında talep topladı.

HALKA ARZ PERFORMANSLARI

Borsa İstanbul’a 2026 yılında “merhaba” diyen şirketlere bakıldığında; işlem görme tarihlerine göre yeni halka arz hisseleri ve (16 Mart 2026 kapanış fiyatlarına göre) halka arz sonrası primler şöyle gerçekleşiyor:

-ARFYE: 24,08 TL (%23)

-MEYSU: 12,98 TL (%73)

-FRMPL: 30,28 TL (%0,1)

-ZGYO: 25,00 TL (%156)

-UCAYM: 25,08 TL (%39)

-NETCD: 139,10 TL (%202)

-AKHAN: 25,46 TL (%18)

-BESTE: 24,14 TL (%64)

-ATATR: 11,00 TL (%-2)

-EMPAE: 37,80 TL (%72)

-GENKM: 14,35 TL (%30)

-SVGYO: 7,07 TL (%94)

-LXGYO: 19,38 TL (%61)

-MCARD: 117,00 TL (%46)

GETİRİLER %200’Ü AŞTI

Listeye bakıldığında bir şirket hariç bütün hisselerin halka arz fiyatı üzerinde konumlandığı görülüyor.

5 şirkette getiriler %50-%100 bandında gerçekleşiyor. 1 hissede yükselişin boyutu %100’ü ve bir hissede de %200’ü aşıyor.

HALKA ARZLARA SAVAŞ MOLASI

Bu arada mart ayında Orta Doğu’da başlayan çatışmalar, finansal piyasalarda risk iştahında düşüşe sebep olurken, yeni halka arzlara da mola verildiği görülüyor.

BİST 100 endeksi 16 Mart işlemlerinde 12.956 puandan kapanış yaparken; sadece marttaki düşüşün boyutu söz konusu tarih itibarıyla %-5,55 olarak gerçekleşti. Endeks mart ayında en düşük 12.433 seviyesini test ederken; borsada da Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler ve petrol fiyatları yakından takip ediliyor.

