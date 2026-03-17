Orta Doğu’daki çatışmalar sürerken, Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalmaya devam etmesi petrol fiyatlarını yüksek seviyelerde tutuyor. 17 Mart 2026 işlemlerinde de Brent petrolün varil fiyatı 100 doların üzerindeki seyrini sürdürüyor. ING tarafından paylaşılan raporda; Rus petrolü ve stratejik rezervlerin, kayıpları telafi etmek için yeterli olmayacağı belirtildi. Morgan Stanley ise ikinci çeyrek için petrol tahminini 110 dolara çıkardı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Orta Doğu’daki çatışmalar üçüncü haftasında devam ederken, 17 Mart 2026 işlemlerinde Brent petrolün varil fiyatı 100 doların üzerinde seyrini sürdürüyor. Hürmüz Boğazı’nın durumu dikkatle takip edilirken; İran’ın “dost” olarak tanımladığı ülkelere ait tankerlerin geçişine izin vermesi, petrol fiyatlarının daha fazla yükselmesini durdurdu. Buna rağmen Hürmüz’den son günlerde oldukça sınırlı sayıda tankerin geçtiği ve piyasanın hâlâ ciddi bir arz şoku ile karşı karşıya olduğu ifade ediliyor.

FİYAT BEKLENTİSİ ARTIYOR

Bölgede yaşanan son gelişmelere bakıldığında; ABD Başkanı Trump birçok müttefik ülkeden savaş gemilerini Hürmüz Boğazına göndermelerini istemişti. Ancak şu ana kadar herhangi bir ülke bu çağrıya karşılık vermedi. İran ise boğazın yalnızca "düşman" ülkelere ait gemilere kapalı olduğunu bildirdi. Gelinen noktada petrol akışına ilişkin belirsizlikler devam ederken; Morgan Stanley, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının ilk beklenenden daha olumsuz bir tabloya işaret ettiğini belirterek, Brent petrol için ikinci çeyrek tahminini 80 dolardan 110 dolara çıkardı.

Hürmüz’ün telafisi zor! Petrol için yeni fiyat beklentisi

HÜRMÜZ’ÜN TELAFİSİ ZOR

Bu arada ING tarafından paylaşılan raporda; “Petrol arzındaki aksamanın büyüklüğü, piyasanın çözüm bulmasını zorlaştırıyor. Hürmüz Boğazı'ndan geçmek için boru hatlarıyla yönlendirilen petrol akışları bile hesaba katıldığında, günde yaklaşık 15 milyon varil petrol akışı hâlâ aksamış durumda” ifadelerine yer verilerek; Rus petrolüne uygulanan yaptırımların geçici olarak hafifletmesinin ya da IEA üyesi ülkelerden gelecek 400 milyon varillik stratejik rezerv hamlesinin de Hürmüz Boğazı kayıplarını telafi etmek için yeterli olmayacağı belirtildi.

130 DOLAR SENARYOSU

Bank of America da Hürmüz Boğazı’ndaki devam eden çıkmaz sebebiyle Brent petrol fiyat tahminini 2026’nın geneli için ortalama 61 dolardan 77,50 dolara yükseltti. Orta Doğu’daki çatışmaların yılın ikinci yarısına uzaması halinde ise Bank of America; Brent fiyatının ortalama 130 dolar olabileceği öngörüsünde bulundu.

BOĞAZ YARIN AÇILSA BİLE…

Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Birol, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle 1973 petrol krizi sonrasında en ciddi kesintinin yaşandığına dikkat çekerek, “Petrolde istikrar için en önemli şart Hürmüz’ün yeniden açılmasıdır. Boğaz yarın bile açılsa, enerji ticaretinin toparlanması zaman alacak" şeklinde konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası