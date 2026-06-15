TOKİ kurasız ev satışı başvuru ekranı! 20 bin konut açık satış kampanyası hangi illerde?
TOKİ başvuruları bugün başlıyor. TOKİ kurasız ev satışı kapsamında 64 ilde yaklaşık 20 bin konut açık satış yöntemiyle vatandaşlarla buluşacak. Başvuru şartları, ödeme seçenekleri ve TOKİ kurasız açık satış başvuru ekranına ilişkin detaylar talep toki gov tr ekranı üzerinden belli oldu.
TOKİ'nin 20 bin konutluk açık satış kampanyası başvuruları bugün başlıyor. Kurasız satış yöntemiyle gerçekleştirilen kampanyada vatandaşlar, TOKİ başvuru işlemlerini bankalar aracılığıyla tamamlayabilecek. Açık satış kapsamında satışa sunulan konutlar, başvuru önceliği esasına göre sahiplerini bulacak.
TOKİ KURASIZ EV SATIŞI BAŞVURULARI BUGÜN BAŞLIYOR
TOKİ tarafından hayata geçirilen açık satış kampanyasında başvurular 15 Haziran itibarıyla başlıyor. Satış süreci 17 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. Kampanya kapsamında konutlar kura çekimi yapılmadan, başvuru önceliğine göre satışa sunulacak. Başvurusunu şartlara uygun şekilde ilk tamamlayan vatandaşlar satın alma sürecinde avantaj elde edecek.
Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Ayrıca başvuru sahibinin veya eşinin üzerine kayıtlı bir konut bulunmaması şartı aranıyor. TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre gelir sınırı uygulanmayacak ve proje bulunan ilde ikamet etme zorunluluğu da istenmeyecek. Böylece farklı şehirlerdeki projeler için de başvuru yapılabilecek.
Kampanya kapsamında satış işlemleri Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla yürütülecek. Vatandaşlar bütçelerine uygun konutları seçerek ödeme planlarını belirleyebilecek ve gerekli işlemlerin ardından gayrimenkul satış sözleşmesini imzalayabilecek.
TOKİ KURASIZ EV SATIŞI BAŞVURU EKRANI
TOKİ'nin açık satış kampanyasında ön başvuru veya kura süreci bulunmuyor. Satışa sunulan konutların fiyatları, ödeme seçenekleri, teslim tarihleri ve proje detayları TOKİ'nin açık satış sistemi üzerinden görüntülenebiliyor. Vatandaşlar projeleri inceleyerek kendilerine uygun konutları seçebiliyor.
Başvuru süreci banka üzerinden yürütülüyor. Kampanyada üç farklı ödeme seçeneği sunuluyor. Konut bedelini peşin ödeyenlere yüzde 25 indirim uygulanırken, yüzde 50 peşinat veren vatandaşlara 72 aya kadar vade ve yüzde 8 indirim imkanı sağlanıyor. Üçüncü seçenekte ise peşinatın yüzde 25'i peşin, kalan yüzde 25'i bir yıl sonra ödenebiliyor ve 60 aya kadar vade avantajı sunuluyor.
Konutların satış fiyatları projeye ve daire tipine göre değişiklik gösteriyor. TOKİ'nin paylaştığı bilgilere göre konut fiyatları yaklaşık 2 milyon 100 bin liradan başlıyor. Aylık taksitlerin ise 18 bin lira seviyesinden başladığı belirtiliyor.
TOKİ KURASIZ EV SATIŞI BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ 20 BİN KONUT AÇIK SATIŞ HANGİ İLLERDE YAPILACAK?
TOKİ'nin yaklaşık 20 bin konutu kapsayan açık satış kampanyası toplam 64 ilde gerçekleştirilecek. Kampanya kapsamında en fazla konutun satışa sunulacağı şehirler arasında Bursa, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya öne çıkıyor.
|Şehir
|Konut Sayısı
|Afyonkarahisar
|395
|Ağrı
|118
|Aksaray
|219
|Amasya
|68
|Ankara
|2062
|Antalya
|46
|Ardahan
|14
|Artvin
|30
|Aydın
|310
|Balıkesir
|213
|Batman
|588
|Bayburt
|172
|Bilecik
|206
|Bingöl
|88
|Bitlis
|262
|Burdur
|269
|Bursa
|2190
|Çanakkale
|108
|Çankırı
|83
|Çorum
|157
|Denizli
|319
|Düzce
|130
|Edirne
|127
|Erzincan
|37
|Erzurum
|21
|Eskişehir
|565
|Giresun
|38
|Gümüşhane
|44
|Hakkari
|86
|Isparta
|176
|İzmir
|306
|Karabük
|127
|Karaman
|120
|Kars
|48
|Kastamonu
|28
|Kayseri
|104
|Kırıkkale
|85
|Kırklareli
|139
|Kırşehir
|220
|Kocaeli
|433
|Konya
|998
|Kütahya
|127
|Manisa
|115
|Mardin
|452
|Mersin
|272
|Muğla
|97
|Muş
|147
|Nevşehir
|317
|Rize
|5
|Sakarya
|20
|Samsun
|684
|Siirt
|294
|Sivas
|203
|Şırnak
|275
|Tekirdağ
|424
|Tokat
|61
|Van
|161
|Yozgat
|216
|Zonguldak
|19
|Elazığ
|61
|Gaziantep
|7
|Hatay
|1238
|Kahramanmaraş
|1073
|Malatya
|1000