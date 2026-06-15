TOKİ başvuruları bugün başlıyor. TOKİ kurasız ev satışı kapsamında 64 ilde yaklaşık 20 bin konut açık satış yöntemiyle vatandaşlarla buluşacak. Başvuru şartları, ödeme seçenekleri ve TOKİ kurasız açık satış başvuru ekranına ilişkin detaylar talep toki gov tr ekranı üzerinden belli oldu.

TOKİ'nin 20 bin konutluk açık satış kampanyası başvuruları bugün başlıyor. Kurasız satış yöntemiyle gerçekleştirilen kampanyada vatandaşlar, TOKİ başvuru işlemlerini bankalar aracılığıyla tamamlayabilecek. Açık satış kapsamında satışa sunulan konutlar, başvuru önceliği esasına göre sahiplerini bulacak.

TOKİ KURASIZ EV SATIŞI BAŞVURULARI BUGÜN BAŞLIYOR

TOKİ tarafından hayata geçirilen açık satış kampanyasında başvurular 15 Haziran itibarıyla başlıyor. Satış süreci 17 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. Kampanya kapsamında konutlar kura çekimi yapılmadan, başvuru önceliğine göre satışa sunulacak. Başvurusunu şartlara uygun şekilde ilk tamamlayan vatandaşlar satın alma sürecinde avantaj elde edecek.

TOKİ kurasız ev satışı başvuru ekranı! 20 bin konut açık satış kampanyası hangi illerde?

Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Ayrıca başvuru sahibinin veya eşinin üzerine kayıtlı bir konut bulunmaması şartı aranıyor. TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre gelir sınırı uygulanmayacak ve proje bulunan ilde ikamet etme zorunluluğu da istenmeyecek. Böylece farklı şehirlerdeki projeler için de başvuru yapılabilecek.

Kampanya kapsamında satış işlemleri Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla yürütülecek. Vatandaşlar bütçelerine uygun konutları seçerek ödeme planlarını belirleyebilecek ve gerekli işlemlerin ardından gayrimenkul satış sözleşmesini imzalayabilecek.

TOKİ kurasız ev satışı başvuru ekranı! 20 bin konut açık satış kampanyası hangi illerde?

TOKİ KURASIZ EV SATIŞI BAŞVURU EKRANI

TOKİ'nin açık satış kampanyasında ön başvuru veya kura süreci bulunmuyor. Satışa sunulan konutların fiyatları, ödeme seçenekleri, teslim tarihleri ve proje detayları TOKİ'nin açık satış sistemi üzerinden görüntülenebiliyor. Vatandaşlar projeleri inceleyerek kendilerine uygun konutları seçebiliyor.

Başvuru süreci banka üzerinden yürütülüyor. Kampanyada üç farklı ödeme seçeneği sunuluyor. Konut bedelini peşin ödeyenlere yüzde 25 indirim uygulanırken, yüzde 50 peşinat veren vatandaşlara 72 aya kadar vade ve yüzde 8 indirim imkanı sağlanıyor. Üçüncü seçenekte ise peşinatın yüzde 25'i peşin, kalan yüzde 25'i bir yıl sonra ödenebiliyor ve 60 aya kadar vade avantajı sunuluyor.

TOKİ kurasız ev satışı başvuru ekranı! 20 bin konut açık satış kampanyası hangi illerde?

Konutların satış fiyatları projeye ve daire tipine göre değişiklik gösteriyor. TOKİ'nin paylaştığı bilgilere göre konut fiyatları yaklaşık 2 milyon 100 bin liradan başlıyor. Aylık taksitlerin ise 18 bin lira seviyesinden başladığı belirtiliyor.

TOKİ KURASIZ EV SATIŞI BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ 20 BİN KONUT AÇIK SATIŞ HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

TOKİ'nin yaklaşık 20 bin konutu kapsayan açık satış kampanyası toplam 64 ilde gerçekleştirilecek. Kampanya kapsamında en fazla konutun satışa sunulacağı şehirler arasında Bursa, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya öne çıkıyor.

Şehir Konut Sayısı Afyonkarahisar 395 Ağrı 118 Aksaray 219 Amasya 68 Ankara 2062 Antalya 46 Ardahan 14 Artvin 30 Aydın 310 Balıkesir 213 Batman 588 Bayburt 172 Bilecik 206 Bingöl 88 Bitlis 262 Burdur 269 Bursa 2190 Çanakkale 108 Çankırı 83 Çorum 157 Denizli 319 Düzce 130 Edirne 127 Erzincan 37 Erzurum 21 Eskişehir 565 Giresun 38 Gümüşhane 44 Hakkari 86 Isparta 176 İzmir 306 Karabük 127 Karaman 120 Kars 48 Kastamonu 28 Kayseri 104 Kırıkkale 85 Kırklareli 139 Kırşehir 220 Kocaeli 433 Konya 998 Kütahya 127 Manisa 115 Mardin 452 Mersin 272 Muğla 97 Muş 147 Nevşehir 317 Rize 5 Sakarya 20 Samsun 684 Siirt 294 Sivas 203 Şırnak 275 Tekirdağ 424 Tokat 61 Van 161 Yozgat 216 Zonguldak 19 Elazığ 61 Gaziantep 7 Hatay 1238 Kahramanmaraş 1073 Malatya 1000

Sıkça Sorulan Sorular Ön başvuru, başvuru bedeli ve kura çekimi olacak mı? Ön başvuru olmayacak. Açık satış usulüyle konutlar satılacak. Başvuru bedeli olmayacak. Taksit ödemeleri ne zaman başlayacak? Sözleşme imzalanmasının ardından peşinat ve taksit ödemeleri başlayacak.

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